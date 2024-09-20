Матвиенко: предложения участниц Женского форума БРИКС направят на саммит в Казани

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Предложения, сформулированные на Женском форуме БРИКС, который проходит в рамках IV Евразийского женского форума (ЕЖФ), будут направлены участникам саммита БРИКС в Казани. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Предложения, которые будут сформулированы по итогам нашей работы, мы направим в адрес шестнадцатого саммита БРИКС, который стартует уже через месяц в Казани. Мы хотим, чтобы главы государств знали наше мнение, учитывали наши предложения. Думаю, что они обязательно найдут отражение в итоговых документах саммита», — сказала спикер Совфеда на торжественном открытии первого Женского форума БРИКС.
Она отметила, что считает форум хорошей возможностью придать новый импульс сотрудничеству женщин-лидеров стран — участниц объединения. «Мы считаем Женский форум БРИКС одним из центральных событий четвертого Евразийского женского форума и российского председательства в БРИКС. Это такой исторический, я бы сказала, момент в развитии женского измерения сотрудничества наших стран. По сути, прямо сейчас мы создаем уникальную объединительную площадку для постоянного диалога женщин стран БРИКС», — сказала Матвиенко.
Глава Совфеда напомнила, что ровно 18 лет назад, 20 сентября 2006 года по инициативе президента России Владимира Путина на полях 61-й сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялась первая встреча глав внешнеполитических ведомств формата БРИК, ставшая стартовой точкой практической работы объединения. «За эти годы БРИКС прошел огромный путь — доля входящих в объединение стран в мировом ВВП выросла до 36%, а в населении планеты — до 46%. Я уверена, что мощь и влияние нашего объединения будет расти. Об этом свидетельствует и интерес других стран, желающих присоединится к этому формату. В настоящий момент еще 34 государства выразили желание подключиться к формату БРИКС», — подчеркнула она.
По словам председателя верхней палаты парламента, такая привлекательность обусловлена, в первую очередь, тем, что сотрудничество стран, входящих в это объединение, «основано на уважении суверенного равенства, открытости и взаимного учета интересов». Она полагает, что форум может и должен стать «удобной площадкой», на которой ее участники смогут согласовывать ключевые направления партнерства, развивать деловые и дружеские контакты.
Матвиенко также рассказала, что повестка первого Женского форума очень насыщенная — в пятницу пройдет заседания Гражданского совета, Женского делового альянса БРИКС, а также состоится заседание министров по делам женщин. «В центре нашего внимания — вопросы обеспечения продовольственной безопасности, обсуждение вклада женщин в энергопереход и многие другие актуальные темы. И, конечно, главной смысловой основой всех этих дискуссий выступает обмен опытом, обсуждение инициатив и проектов, над которыми вы работаете», — сказала она и выразила надежду, что встречи на площадке Женского форума станут традиционными.