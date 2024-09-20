Матвиенко: предложения участниц Женского форума БРИКС направят на саммит в Казани

Глава Совфеда напомнила, что ровно 18 лет назад, 20 сентября 2006 года по инициативе президента России Владимира Путина на полях 61-й сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялась первая встреча глав внешнеполитических ведомств формата БРИК, ставшая стартовой точкой практической работы объединения. «За эти годы БРИКС прошел огромный путь — доля входящих в объединение стран в мировом ВВП выросла до 36%, а в населении планеты — до 46%. Я уверена, что мощь и влияние нашего объединения будет расти. Об этом свидетельствует и интерес других стран, желающих присоединится к этому формату. В настоящий момент еще 34 государства выразили желание подключиться к формату БРИКС», — подчеркнула она.