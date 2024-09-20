Матвиенко объяснила причины популярности БРИКС

«За эти годы БРИКС прошел огромный путь — доля входящих в объединение стран в мировом ВВП выросла до 36 процентов, а в населении планеты — до 46 процентов. Уверена, что мощь и влияние нашего объединения продолжат расти. В настоящий момент еще 34 государства выразили желание подключиться к формату БРИКС», — сказала Матвиенко на торжественном открытии форума в Таврическом дворце.