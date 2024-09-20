Матвиенко объяснила причины популярности БРИКС

На торжественном открытии форума она напомнила, что 20 сентября 2006 года по инициативе президента России Владимира Путина на полях 61-й сессии Генассамблеи ООН прошла первая встреча глав внешнеполитических ведомств формата тогда еще БРИК.
«За эти годы БРИКС прошел огромный путь — доля входящих в объединение стран в мировом ВВП выросла до 36 процентов, а в населении планеты — до 46 процентов. Уверена, что мощь и влияние нашего объединения продолжат расти. В настоящий момент еще 34 государства выразили желание подключиться к формату БРИКС», — сказала Матвиенко на торжественном открытии форума в Таврическом дворце.
По ее мнению, такая привлекательность обусловлена, в первую очередь, тем, что сотрудничество основано на уважении суверенного равенства, открытости, взаимного учета интересов.
Женский форум БРИКС — это одно из центральных событий IV Евразийского женского форума и российского председательства в БРИКС.
По оценке спикера Совфеда, создается уникальная объединительная площадка для постоянного диалога женщин БРИКС.
БРИКС представляет собой межгосударственное неформальное объединение наиболее динамично развивающихся крупных стран. Иными словами, это площадка для укрепления всестороннего взаимодействия между теми государствами мира, чьи экономики имеют высокий потенциал для роста. В настоящее время в объединение входят 10 государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Эфиопия.