Франчайзинг назвали эффективным инструментом развития женского предпринимательства

«Поддержка женщин-предпринимателей со стороны государства, франчайзинг, обмен опытом, укрепление финансовой грамотности и развития финансовой культуры поможет развивать женское предпринимательство не только внутри России, но и в дальнейшем выйти на международные рынки», — отметила она.
Подгузова добавила, что банки позитивно оценивают франчайзинговые проекты, потому что они несут в себе минимальные риски.
«В России сейчас благодаря франчайзингу активно развиваются инициативы в образовательной индустрии, спортивных и цифровых проектах. Также женщины развивают свой бизнес и в традиционно мужских сферах, среди которых производство, промышленность и другие», — сказала она.