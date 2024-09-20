ФАС может увеличить штрафы для банков за нарушение рекламного законодательства

«Такие штрафы были уже увеличены, потому что фиксируется много нарушений, причем они достаточно стандартные и, похоже, что делаются злонамеренно. Коллеги понимают, что это нарушения, но с целью привлечения внимания все равно их допускают. Поэтому мы вынуждены эти меры усиливать. Уже повышение есть. В дальнейшем будем смотреть, если они не будут действовать, то будем еще повышать. Вред от злонамеренной рекламы достаточно существенный. Это надо исключить, потому что стоимость штрафов меньше, чем выгода от того, чтобы эти нарушения реализовывать», — отметил он.
Ранее ФАС возбудила дело о нарушении закона о рекламе в отношении Альфа-банка. В конце октября служба оштрафовала Почта банк на 400 тыс. рублей за неисполнение предписания в связи с распространением ненадлежащей рекламы финансовой услуги. В конце мая Сбербанку был выписан штраф в 600 тыс. рублей за предоставление потребителям неполной информации об условиях кредита, определяющих его стоимость.