Эксперт объяснил, зачем давать детям бумажные деньги и монеты

Начать можно с финансовых игр. А когда дети будут осознавать стоимость денег, можно выдавать карманные расходы. Сначала каждый день, а потом можно постепенно увеличивать период и сумму. После этого обсудите с ребенком первую в жизни финансовую цель, чтобы он учился расставлять приоритеты и понимал, ради чего он отказывается, например, от шоколадки или игрушки, на что копит и т. д.