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Эксперт объяснил, зачем давать детям бумажные деньги и монеты

Для финансового воспитания детей лучше подходят бумажные купюры и металлические монеты, а не банковские карты. Об этом на полях Евразийского женского форума рассказал Михаил Сергейчик, руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф».

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Лучше объяснять работу денег на примере бумажных купюр и монет, а не при помощи карты. Надо приучать ребенка к тому, что деньги — это не цифры на экране и не бесконечный ресурс, который банкомат выдаст в любой момент. Нужно показывать их ценность, говорить с детьми о том, сколько времени уходит, чтобы их заработать», — отметил эксперт.

Обучать финансовой грамотности, по мнению Сергейчика, лучше в раннем возрасте. Уже с 5−6 лет можно объяснять, откуда берутся деньги и как с ними обращаться.

Начать можно с финансовых игр. А когда дети будут осознавать стоимость денег, можно выдавать карманные расходы. Сначала каждый день, а потом можно постепенно увеличивать период и сумму. После этого обсудите с ребенком первую в жизни финансовую цель, чтобы он учился расставлять приоритеты и понимал, ради чего он отказывается, например, от шоколадки или игрушки, на что копит и т. д.

Михаил Сергейчик
руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф»

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».