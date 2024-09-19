Товарооборот между РФ и Зимбабве вырос за 2023 год почти в семь раз

«Приятно отметить, что по итогам прошлого года товарооборот между нашими странами вырос почти в семь раз. Но если говорить об абсолютных цифрах, то, конечно, это далеко не в полной мере отражает наши возможности. Я думаю, что и по парламентской линии мы можем расширять инструменты, форматы поддержки наших деловых контактов, экономической кооперации, расширения товарооборота», — сказала спикер Совфеда в ходе встречи, которая прошла на полях IV Евразийского женского форума.