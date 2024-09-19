Товарооборот между РФ и Зимбабве вырос за 2023 год почти в семь раз

«Приятно отметить, что по итогам прошлого года товарооборот между нашими странами вырос почти в семь раз. Но если говорить об абсолютных цифрах, то, конечно, это далеко не в полной мере отражает наши возможности. Я думаю, что и по парламентской линии мы можем расширять инструменты, форматы поддержки наших деловых контактов, экономической кооперации, расширения товарооборота», — сказала спикер Совфеда в ходе встречи, которая прошла на полях IV Евразийского женского форума.
Она предложила группам дружбы Совфеда и Сената «подумать над такого рода работой». Также Матвиенко отметила, что в России известно, что из-за затянувшейся засухи Зимбабве испытывает проблемы с продовольствием. Она напомнила, что в январе 2024 года по поручению президента РФ в Зимбабве было направлено 25 тыс. тонн зерна и 23 тыс. тонн в качестве гуманитарной помощи.
Кроме того, председатель верхней палаты парламента отметила дружественный характер российско-зимбабвийских отношений и выразила удовлетворение в связи с тем, что в последние годы взаимовыгодное сотрудничество между странами «активно набирает обороты».
«В России высоко оценили участие президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы в Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года, а также его содержательное выступление на пленарном заседании. Это было очень ярко, интересно. Было видно, что выступает президент абсолютно независимого, уважаемого государства», — сказала Матвиенко.
ТАСС — генеральный информационный партнер IV Евразийского женского форума, который проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября. Основная тема ЕЖФ: «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество». Организаторы форума — Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея государств — участников СНГ.