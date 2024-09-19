Ставка ФРС, индекс Мосбиржи, цены на золото, рубль: дайджест

Ставка ФРС
По итогам заседания
Согласно инструменту FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку, вероятность снижения на 50 б.п. перед решением ФРС оценивалась в 55%. Еще 45% приходилось на снижение ставки на 25 б.п. В то время как рынок больше рассчитывал на снижение на 50 б.п., экономисты ожидали шага в 25 б.п.
«Это решение поддерживает стратегию мягкой посадки экономики США, несмотря на сохраняющиеся риски на рынке труда и продолжающееся снижение инфляции», — отметил директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.
В пресс-релизе ФРС отметила дальнейший прогресс в достижении цели по инфляции в 2%, однако повторила, что она остается несколько повышенной. В документе появилась фраза о том, что ФРС обрела большую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2%.
По итогам предыдущего — июльского — заседания ФРС заявляла, что не считает целесообразным снижать целевой диапазон, пока не обретет большую уверенность в устойчивом снижении инфляции.
Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции заявил, что регулятор принял решение о снижении ставки сразу на 50 б.п. после выхода макроэкономических данных. Он указал на по-прежнему хороший рост экономической активности, но отметил, что рынок труда перестал быть перегретым.
По словам Пауэла, ФРС будет принимать решение по ставке на основании поступающих данных и рассчитывать на снижение на 50 б.п. каждый раз не стоит. Но если ситуация на рынке труда неожиданно ухудшится, то ФРС готова будет оперативно отреагировать на это снижением ставки.
Базовый сценарий предполагает постепенное, без спешки, смягчение монетарной политики. Большинство членов FOMC (Федерального комитета по открытым рынкам) — 9 из 19 — ожидают снижения ставки ФРС в 2024 году до 4,25−4,5%. В 2025 году она может достигнуть диапазона 3,00−3,25% или 3,25−3,5% — за это высказались по шесть человек.
Согласно новым макроэкономическим прогнозам, к концу года ставка.
ожидается на уровне 4,4% — ниже, чем в предыдущем прогнозе (5,1%). На конец 2025 года она составляет 3,4% против 4,1% ранее.
Индекс Мосбиржи
Российский рынок акций в среду, 18 сентября продемонстрировал локальное снижение после предыдущих трех дней роста — по итогам торгов бенчмарк снизился на 0,81%, закрывшись на отметке 2751,73 пунктов. Долларовый индекс РТС, в свою очередь, снизился на 1,07% до 945,61 пунктов.
Лидерами падения в составе индекса Мосбиржи по итогам торгов 18 сентября были акции группы «Позитив» (-3,95%), ММК (-3,51%), Мосбиржи (-3,21%), привилегированные акции «Транснефти» (-2,76%) и «Совкомфлота» (-2,49%).
«Индексы Мосбиржи и РТС в середине недели отступили от района сопротивлений 2800 пунктов и 955 пунктов соответственно, на данный момент демонстрируя краткосрочную неуверенность», — отметила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.
Сценарий пробоя указанных отметок, по мнению Елены Кожуховой, может быть реализован в случае значимых покупок на мировых площадках после заседания ФРС и роста в, частности, нефти и золота.
Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функцию центрального банка страны, по итогам двухдневного заседания
Ставка в США больше года находилась на максимуме более чем за 20 лет — на уровне 5,25−5,5%. ФРС удерживала ставку на этом уровне с июля 2023 года.
По мнению аналитика ФГ «Финам» Саида Керимханова российские инвесторы попросту еще не готовы к индексу Мосбиржи выше 2800 пунктов, учитывая сохраняющиеся риски, связанные с жесткой монетарной политикой в стране и повышенной геополитической напряженностью.
«Бенчмарк попробует найти поддержку на уровне 2750 пунктов, и в случае успеха может вырасти до уровня сопротивления в районе 2850 пунктов», — прогнозирует эксперт.
Текущая коррекция на российском рынке пока выглядит умеренной и не указывает на начало долгосрочного снижения, считает директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков. Однако дальнейшее развитие ситуации зависит от внешних факторов, в первую очередь, от динамики нефтяных котировок, полагает эксперт.
Цены на золото
Цены на золото резко выросли на фоне решения ФРС понизить ставку сразу на 50 б.п. На пике котировки декабрьских фьючерсов достигли отметки $2627,2 за унцию, тем самым обновив исторический максимум. Предыдущий был на уровне $2617,4 за унцию.
«Исторически золото выигрывало от снижения ставок, так как при падении ставок доходность облигаций также снижается, что сокращает относительную стоимость владения золотом и увеличивает его привлекательность», — отметил аналитик «Цифра брокер» Кирилл Климентьев.
Тем не менее во время пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла золото развернулось и начало снижаться, в моменте обвалившись на 2,08%, до ₽2572,5. По итогам дня драгметалл подорожал на 0,24%, до $2598,6 за унцию.
«Шип и резкий пролив на 2% абсолютно читаем, и накануне мы отмечали именно такой вариант развития. Это не разворот вниз, а лишь коррекция золота “по факту” вердикта ФРС», — пояснил динамику золота эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер.
«В среднесрочной перспективе сохраняется баланс рисков в пользу дальнейшего повышения котировок золота, и решение ФРС придает дополнительный импульс продолжению повышательной тенденции на рынке золота», — полагает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.
Курс юаня на Мосбирже
Юань по итогам торгов 18 сентября на Мосбирже укрепился по отношению к рублю на 0,9%, до ₽12,9985. Китайская валюта закрылась недалеко от внутридневных максимумов — на пике пара CNY/RUB достигала ₽13,005. Выше отметки ₽13 юань торговался впервые с 18 апреля.
«Общая слабость российской валюты в последние сессии с фундаментальной точки зрения обеспечена более низкими ценами на нефть, а в случае с юанем — также резким удорожанием стоимости юаневой ликвидности», — отметила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.
Давление на рубль продолжает оказывать фактор внешней торговли, считает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.
Он пояснил, что уменьшение притока иностранной валюты в страну может происходить на фоне вероятного сокращения экспорта в стоимостном выражении из-за снижения нефтяных цен, а также в количественном — под воздействием санкций и геополитики. В то же время вызванные этими причинами проблемы с импортом компании способны постепенно решать, адаптируясь к новым условиям. В результате спрос на инвалюту со стороны импортеров увеличивается.
По словам Елены Кожуховой, юань подошел к району важного долгосрочного сопротивления ₽13,05, выше которого последний раз был в октябре 2023 года. Однако технические факторы не дают сигналов на усиление текущего тренда.
«Тем не менее при “медвежьем” для рубля сценарии и пробое отметки ₽13,05 можно ожидать движения валютной пары к ₽13,20, ₽13,40, а впоследствии — и к ₽14,03 — пику 2023 года. Уйти выше ₽14,03 юань, скорее всего, сможет в случае еще более низких цен на нефть, усиления геополитической напряженности или угрозы усложнения платежей в китайской валюте», — предупредила аналитик.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽91,05, продать — по ₽90,35;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽91,1, продать — по ₽90,1.
Самые дешевые евро:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽101, продать — по ₽100;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽101,35, продать — по ₽100.
Самые дешевые юани:
- Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить юани можно по ₽13,6, продать — по ₽12;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽13,75, продать — по ₽13,5.
Корпоративные события
FedEx: планируется публикация отчета о финансовых результатах за первый квартал 2025 года.
«Татнефть»: ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов.
Последний день для покупки акций под дивиденды.
Доходность указана по цене закрытия торгов 18 сентября.
«Диасофт». Дивиденды на каждую акцию — ₽45. Дата выплаты — 4 октября. Доходность — 0,8%
«ФосАгро». Дивиденды на каждую акцию — ₽117. Дата выплаты — 4 октября. Доходность — 2,2%.
«Яндекс». Дивиденды на каждую акцию — ₽80. Дата выплаты — 4 октября. Доходность — 2%.
Royal Caribbean Cruises. Дивиденды на каждую акцию — $0,4. Дата выплаты — 11 октября. Доходность — 0,2%.
Другие важные события
Сегодня последний день обращения на Мосбирже квартальных фьючерсов на российские индексы, акции, валюту.
Еврозона: баланс счета текущих операций в июле — 11:00 мск.
Великобритания: ЦБ Англии примет решение по ключевой ставке — 14:00 мск.
Турция: ЦБ Турции примет решение по ключевой ставке — 14:00 мск.
США: ФРС может представить новые нормативы по требованию к капиталу банков.
США: первичные обращения за пособиями по безработице — за неделю — 15:30 мск.
США: баланс счета текущих операций во втором квартале 2024 года — 15:30 мск.
США: продажи домов на вторичном рынке в августе — 17:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2751,73 (-0,8%).
Индекс РТС: 945,61 (-1,07%).
S&P 500: 5618,26 (-0,29%).
Dow Jones Industrial Average: 41 503,1 (-0,25%).
NASDAQ Composite: 17 573,3 (-0,31%).