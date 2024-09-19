Ставка ФРС, индекс Мосбиржи, цены на золото, рубль: дайджест

Он пояснил, что уменьшение притока иностранной валюты в страну может происходить на фоне вероятного сокращения экспорта в стоимостном выражении из-за снижения нефтяных цен, а также в количественном — под воздействием санкций и геополитики. В то же время вызванные этими причинами проблемы с импортом компании способны постепенно решать, адаптируясь к новым условиям. В результате спрос на инвалюту со стороны импортеров увеличивается.