Сербия поблагодарила РФ за выгодные поставки газа

Она обратила внимание, что Запад давит на Сербию из-за энергетического сотрудничества с РФ. «Для нас это ничего нового не представляет, потому что мы подвержены этому больше 25 лет. Мы всем вам, кто работает в Министерстве энергетики Российской Федерации, очень благодарны. [Благодарны] руководству “Газпрома”, но прежде всего господину президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Он понимает очень тяжелую позицию Сербии», — отметила Паунович.