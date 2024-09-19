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Сербия поблагодарила РФ за выгодные поставки газа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Сербия благодарна президенту РФ Владимиру Путину и руководству «Газпрома» за понимание, в какой тяжелой ситуации находится страна, и за выгодные поставки газа. Об этом заявила заместитель председателя Народной скупщины (однопалатный парламент) Сербии Снежана Паунович на сессии IV Евразийского женского форума.

Источник: Reuters

Она обратила внимание, что Запад давит на Сербию из-за энергетического сотрудничества с РФ. «Для нас это ничего нового не представляет, потому что мы подвержены этому больше 25 лет. Мы всем вам, кто работает в Министерстве энергетики Российской Федерации, очень благодарны. [Благодарны] руководству “Газпрома”, но прежде всего господину президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Он понимает очень тяжелую позицию Сербии», — отметила Паунович.

По ее словам, именно благодаря российскому президенту Белград имеет такой выгодный договор на поставки газа. Паунович добавила, что представители Сербии обсудят с российскими коллегами продолжение сотрудничества в сфере энергетики на форуме «Российская энергетическая неделя», который пройдет с 26 по 28 сентября.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером IV Евразийского женского форума. Организаторы форума — Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея государств — участников СНГ.