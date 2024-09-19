Сербия поблагодарила РФ за выгодные поставки газа

Она обратила внимание, что Запад давит на Сербию из-за энергетического сотрудничества с РФ. «Для нас это ничего нового не представляет, потому что мы подвержены этому больше 25 лет. Мы всем вам, кто работает в Министерстве энергетики Российской Федерации, очень благодарны. [Благодарны] руководству “Газпрома”, но прежде всего господину президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Он понимает очень тяжелую позицию Сербии», — отметила Паунович.
По ее словам, именно благодаря российскому президенту Белград имеет такой выгодный договор на поставки газа. Паунович добавила, что представители Сербии обсудят с российскими коллегами продолжение сотрудничества в сфере энергетики на форуме «Российская энергетическая неделя», который пройдет с 26 по 28 сентября.
ТАСС выступает генеральным информационным партнером IV Евразийского женского форума. Организаторы форума — Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея государств — участников СНГ.