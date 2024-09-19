Продажи новостроек в Москве в августе упали вдвое

С учетом нежилой недвижимости в августе было зарегистрировано 8,7 тысячи ДДУ, что на 47% меньше в годовой динамике и на 25% ниже итогов июля, указывается в сообщении.
Всего в январе-августе 2024 года управление Росреестра по Москве зарегистрировало 89,1 тысячи ДДУ в отношении жилой и нежилой недвижимости, что на 7% уступает результатам аналогичного периода прошлого года.
По результатам восьми месяцев текущего года число зарегистрированных сделок с квартирами (57,3 тысячи) сократилось в годовом исчислении на 13%. При этом нежилой сегмент показал рост на 7% — до 31,8 тысячи ДДУ. Это превышает данные января-августа всех предыдущих лет, подчеркивается в сообщении.
Как сообщил Росреестр ранее, количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в августе снизилось в годовом выражении на 36% — до 11,2 тысячи. За восемь месяцев продажи вторички сократились на 18% — до 90,3 тысячи сделок.