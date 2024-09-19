Продажи новостроек в Москве в августе упали вдвое

МОСКВА, 19 сен — РИА Недвижимость. Продажи первичного жилья в Москве в августе 2024 года снизились в сравнении с августом прошлого года на 57% — до 5 тысяч договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), по отношению к июлю текущего года показатель снизился на 32%, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.