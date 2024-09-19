Перезапуск экономик: что снижение ставки ФРС США означает для России и мира

Базовая ставка ФРС (federal funds rate) — ключевой инструмент управления монетарной политикой США. По ней банки кредитуют друг друга овернайт (то есть на сутки), при этом целевой ориентир устанавливается несколько раз в год — обычно восемь. В зависимости от этого показателя меняются и все другие долларовые ставки, начиная от ипотечных и заканчивая корпоративными кредитами. Последний раз ставка понижалась в 2020 году в разгар пандемии, с тех пор же она росла, стабилизировавшись более года назад на уровне 5,25−5,5%. Исторически это очень высокий показатель — максимальный с 2001 года. После кризиса 2008 года нормой была ставка на уровне около нуля или чуть больше.