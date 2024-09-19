Перезапуск экономик: что снижение ставки ФРС США означает для России и мира

Федеральная резервная система (ФРС) приняла решение на заседании
Что регулирует ставка ФРС
Базовая ставка ФРС (federal funds rate) — ключевой инструмент управления монетарной политикой США. По ней банки кредитуют друг друга овернайт (то есть на сутки), при этом целевой ориентир устанавливается несколько раз в год — обычно восемь. В зависимости от этого показателя меняются и все другие долларовые ставки, начиная от ипотечных и заканчивая корпоративными кредитами. Последний раз ставка понижалась в 2020 году в разгар пандемии, с тех пор же она росла, стабилизировавшись более года назад на уровне 5,25−5,5%. Исторически это очень высокий показатель — максимальный с 2001 года. После кризиса 2008 года нормой была ставка на уровне около нуля или чуть больше.
Всё изменилось в 2022 году, когда нарушение цепочек поставок в мировой экономике и колоссальные вливания бюджетных средств в рамках программ восстановления привели к всплеску инфляции почти повсеместно (за исключением большинства стран Восточной Азии). В США она в какой-то момент достигла 9,1% в годовом исчислении — рекорд за 40 лет. Ставка начала повышаться и к лету 2023 года превысила 5%.
Что сейчас? Инфляция замедлилась до 2,5% в августе — всё еще выше целевого значения (2%), но ненамного. Справедливости ради, базовая инфляция (без учета топлива и продуктов) несколько выше — а как ориентир этот показатель важнее. С другой стороны, есть явные сигналы к повышению уровня безработицы и малому росту числа новых рабочих мест, что свидетельствует о существенном охлаждении экономики и возможной рецессии в обозримом будущем. Таким образом, решение в некотором роде назрело.
Ряд центробанков уже начали снижать ставки (например, ЕЦБ), а также ЦБ Канады, Швейцарии и Мексики. Обычно США в этом процессе выступают «застрельщиком», но сейчас всё иначе. В общем, вопрос снижения ставки был практически решенным еще до заседания. И всё же оно предполагало интригу в том, насколько она будет снижаться. Огромный интерес инвесторов к теме проявился, например, в том, что объем спекулятивных позиций во фьючерсах на ставку ФРС достиг исторического максимума за всю историю торгов.
Резко вниз
Как объяснил в беседе с «Известиями» старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Бартенев, уменьшение ставки ФРС США снизит риски обслуживания государственного и корпоративного долга, но это далеко не всё.
По словам эксперта, ФРС беспристрастно повышал ставку в течение 16 месяцев 11 раз для того, чтобы побороть устойчиво растущую инфляцию. Опросы населения в США показывают, что практически все респонденты — физические лица — хотели снижения процентных ставок.
— Рост цен охладел, рынок труда в США всё еще сильный, при этом начинает расти безработица. Так, с января 2023 года она подскочила от значения 3,4% до 4,2% по итогам августа 2024. Компании сталкиваются с дорогим финансированием, в таких условиях бизнес не может расширять штат, что в дальнейшем окажет влияние на способность компаний расти. Удерживание ставок на высоком уровне усилило риск рецессии в США, которую регулятор планирует заменить на «мягкую посадку» экономики, — комментирует Александр Бартенев.
Что это означает для остального мира, который всегда внимательно следит за телодвижениями американских центральных банкиров? По словам собеседника, снижение ставки ФРС приведет к каскадному снижению ставок в еврозоне и других крупных экономиках.
— В условиях более низких ставок произойдет рефинансирование кредитных нагрузок бизнеса и перезапуск экономик. Для мировой экономики это предоставит возможность перезапустить некоторые проблемные, а также низкорентабельные отрасли, которые не имели экономического смысла в прошлые два-три года. В странах с высоким уровнем долговой нагрузки снижение ставок позволит избежать рецессии и, как следствие, снизит расходы на обслуживание долга в государственном и корпоративном секторе, — говорит эксперт.
Риск глобальной рецессии
Снижение ставки может более равномерно «перераспределить» экономический рост в мире. Ведущий аналитик «Цифра Брокер» Наталия Пырьева отмечает, что от уровня ставки зависит размер доходности гособлигаций США.
— Снижение доходностей американских активов приводит к росту привлекательности других рынков. Как следствие, снижается сила доллара и повышается стоимость других мировых валют. Помимо этого, влияние доллара напрямую распространяется на товарные рынки, делая более привлекательными в сравнении с долларом традиционные защитные активы в виде золота. Вместе с тем, слабый доллар делает сырьевые товары, в частности нефть, более доступными, — отмечает Наталия Пырьева.
Она добавила, что в контексте прошедшего заседания важно снижение ставки сразу на 50 пунктов, поскольку это может свидетельствовать в пользу усиления опасений в отношении экономики США и ее перспектив. Как следствие, потенциальная рецессия в США может стать катализатором для глобального кризиса.
Еще одним интересным эффектом снижения ставки может стать ситуация на американском финансовом рынке. Дело в том, что сейчас США, которые уже 50 лет имеют дефицит платежного баланса, вынуждены полагаться на зарубежное финансирование. Сейчас ситуация особенно острая, поскольку внутренних средств для этой цели уже не хватает — норма сбережений домохозяйств и корпораций находится в отрицательной зоне. Прирост инвестиций может осуществляться, таким образом, только за счет внешних средств. Но как отреагируют инвесторы, привыкшие к высокой доходности в США, на падение ставок? Это покажет ближайший год.
Как ставка ФРС касается России
Традиционно за изменениями денежно-кредитной политики США у нас следили внимательно. И нынешняя ситуация не исключение, даже в условиях резкого сокращения американо-российских торгово-экономических связей в последние два с половиной года.
По словам Наталии Пырьевой, влияние решений ФРС США может быть опосредованным и в большей степени будет проявляться через цены на сырьевые товары. Наибольшее значение имеет стоимость нефти.
Александр Бартенев, в свою очередь, отмечает, что для России снижение ставки ФРС позволит обозначить тренд, с которым придется конкурировать.
— Минэкономразвития и Минфин РФ будут полагаться на экономический рост и способность компаний обслуживать высокие процентные издержки. Опыт США, которые раньше начали повышать ставку и раньше достигли успехов в борьбе с инфляцией, показывает нам дальнейшую траекторию действий нашего регулятора в случае достижения успехов в борьбе с инфляцией. При наличии производственных барьеров в РФ и торговых трудностей в работе с зарубежными партнерами в результате введенных санкций, возможно, Минэк изменит тактику и перейдет к созданию замещаемых производств внутри нашей страны. В этом сценарии ставка должна быть низкой, поскольку компании будут привлекать капитал для расширения мощностей и наращивания рабочей силы, — заключил эксперт.