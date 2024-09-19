НСПК планирует завершить внедрение универсального QR-кода в октябре

«В целях поддержки запуска цифрового рубля, а также для сокращения затрат банков и торговых компаний при приеме платежей НСПК планирует к середине октября завершить внедрение универсального QR-кода, который позволяет стандартизировать технологию оплаты по QR-коду, во всей эквайринговой сети СБП», — говорится в сообщении пресс-службы.
Также, по данным пресс-службы, универсальный QR-код позволит 206 банкам — участникам СБП и 4,7 млн торговых точек, работающим через СБП, а в дальнейшем — с цифровыми рублями, принимать платежи с его использованием. В рамках пилота его уже применяют 22 банка и 86 тыс. торговых точек.
«Внедрение решения НСПК при оплате по QR-кодам по аналогии с техническими стандартами по платежным картам позволит с одной стороны минимизировать издержки банков и торгово-сервисных компаний, с другой — предоставить клиентам банков более удобный клиентский путь», — отметил генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин.