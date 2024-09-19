НСПК планирует завершить внедрение универсального QR-кода в октябре

Также, по данным пресс-службы, универсальный QR-код позволит 206 банкам — участникам СБП и 4,7 млн торговых точек, работающим через СБП, а в дальнейшем — с цифровыми рублями, принимать платежи с его использованием. В рамках пилота его уже применяют 22 банка и 86 тыс. торговых точек.