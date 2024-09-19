Нефть. Резервы США, прогнозы Citi и падение ставок

Поддержку котировкам оказывают:
Новостной фон
∙ Израиль заявил о старте «новой фазы» противостояния — силы буду переброшены из Газы к северной границе с Ливаном.
∙ ФРС снизила ставку на 0,5%, что казалось более масштабным сокращением, чем ожидал рынок. Цель Джерома Пауэлла — обеспечить «мягкую посадку» экономики. Решение, равно как и заявления Пауэлла, позитивны для рынка сырьевых товаров. Подробнее — в специальном материале.
∙ Центральные банки стран Персидского залива последовали примеру ФРС и тоже снизили свои ставки. Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн — на 0,5%, Катар — на 0,55%, Кувейт — на 0,25%.
∙ Согласно данным EIA, запасы нефти в США снизились на 1,6 млн баррелей. Прогноз API, опубликованный за день до этого, предполагал недельное увеличение на 1,96 млн баррелей. Запасы, без учета стратегического резерва, достигли самого низкого уровня за год, а на Среднем Западе — до самого низкого уровня с декабря 2014 года.. В Кушинге, ключевом для нефтяных фьючерсов транспортной узле, запасы сократились на 2 млн баррелей. Причина — сокращение добычи и импорта из-за прошедшего на прошлой неделе урагана «Франсин». Запасы топлива продемонстрировали недельный прирост, который, правда, оказался ниже ожиданий рынка. Загрузка мощностей НПЗ продолжила снижаться и составила 92,1% общей мощности.
∙ Аналитики Citi считают, что дефицит предложения на рынке нефти в следующем квартале составит порядка 0,4 млн б/с, что поддержит цену Brent в диапазоне $70−75 за баррель. При этом долгосрочный взгляд Citi на нефть остается пессимистичным — в 2025 году инвестдом ждет Brent по $60 за баррель.
∙ США планируют закупить до 6 миллионов баррелей нефти для пополнения стратегического резерва — сообщило в среду Министерство энергетики страны.
∙ Отечественные страховые компании покрывают 60% поставок российской нефти в Индию, что позволяет заключать сделки выше установленного G7 потолка в $60 за баррель. Ключевые страховщики — Ингосстрах, Росгосстрах, АльфаСтрахование и ВСК Страхование. До введения «потолка» грузоотправители в основном пользовались услугами западных страховщиков.
∙ Россия может увеличить экспорт нефти в октябре за счет снижения объемов переработки.
Фьючерсы на природный газ (NYMEX) опять скорректировались к поддержке в районе $2,273. Сегодня в фокусе внимания — обновление данных EIA по рынку природного газа.
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