Нефть. Резервы США, прогнозы Citi и падение ставок

∙ Согласно данным EIA, запасы нефти в США снизились на 1,6 млн баррелей. Прогноз API, опубликованный за день до этого, предполагал недельное увеличение на 1,96 млн баррелей. Запасы, без учета стратегического резерва, достигли самого низкого уровня за год, а на Среднем Западе — до самого низкого уровня с декабря 2014 года.. В Кушинге, ключевом для нефтяных фьючерсов транспортной узле, запасы сократились на 2 млн баррелей. Причина — сокращение добычи и импорта из-за прошедшего на прошлой неделе урагана «Франсин». Запасы топлива продемонстрировали недельный прирост, который, правда, оказался ниже ожиданий рынка. Загрузка мощностей НПЗ продолжила снижаться и составила 92,1% общей мощности.