Мосбиржа запустит торги фьючерсами на какао

«Мы наблюдаем значительный интерес участников рынка именно к сегменту товарных инструментов, что с одной стороны связано c ростом цен на сырье и увеличением волатильности на рынках, а с другой — устойчивой потребностью в диверсификации вложений. Расчетные фьючерсы и опционы позволяют нам оперативно предлагать всем категориям клиентов новые активы, что открывает для частных и институциональных инвесторов новые торговые возможности», — сказала Мария Патрикеева, управляющий директор рынка деривативов Московской биржи.