Матвиенко: возможности для самореализации должны быть доступны всем женщинам

«Основной акцент делается на необходимости признания и повышения роли женщин во всех областях общественной жизни — политике, экономике, науке, культуре, образовании. Речь должна идти не только о декларациях, о словах, а о создании реальных возможностей для самореализации женщин, раскрытия их творческого и интеллектуального потенциала, продвижения женского лидерства. Возможности и лидерство должны быть доступны всем женщинам планеты, а не становиться бесконечным путем, как у нас говорят, “через тернии к звездам”, — сказала спикер Совфеда на открытом заседании “Женской двадцатки” в рамках IV Евразийского женского форума.
По ее словам, для большинства стран объединения свойственно общее стремление к гармоничному развитию общества, когда и мужской, и женский вклад дополняют друг друга.
Матвиенко подчеркнула, что сотрудничество Евразийского женского форума и «Женской двадцатки» насчитывает уже девять лет — обе площадки начали свою работу в сентябре 2015 года. Также она обратила внимание на то, что во всех коммюнике «Женской двадцатки» содержатся рекомендации по широкому спектру вопросов женской и глобальной повестки. «Мы готовы вместе работать, чтобы сократить разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами, развивать образовательные программы и корпоративные стратегии для вовлечения женщин в научную сферу и сферу высоких технологий, продолжить борьбу с бедностью», — сказала глава Совфеда.
Она добавила, что преодоление этих и других вызовов непосредственно связано с формированием справедливого миропорядка, в котором недопустимым является доминирование отдельных государств и их объединений. Там также не может быть места односторонним мерам давления, приводящим к разрыву глобальных торговых цепочек, к нарушению экономического и социального баланса в мире, подчеркнула Матвиенко. «Такие деструктивные действия приводят к продовольственным кризисам, возникновению экологических рисков, угрозам энергетической безопасности», — заключила председатель верхней палаты парламента.
ТАСС — генеральный информационный партнер IV Евразийского женского форума, который проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября. Основная тема ЕЖФ: «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество». Организаторы форума — Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея государств — участников СНГ.