Матвиенко: возможности для самореализации должны быть доступны всем женщинам

Матвиенко подчеркнула, что сотрудничество Евразийского женского форума и «Женской двадцатки» насчитывает уже девять лет — обе площадки начали свою работу в сентябре 2015 года. Также она обратила внимание на то, что во всех коммюнике «Женской двадцатки» содержатся рекомендации по широкому спектру вопросов женской и глобальной повестки. «Мы готовы вместе работать, чтобы сократить разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами, развивать образовательные программы и корпоративные стратегии для вовлечения женщин в научную сферу и сферу высоких технологий, продолжить борьбу с бедностью», — сказала глава Совфеда.