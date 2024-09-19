ФРС заложила фундамент для роста рисковых активов и золота

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться вернуться к повышению вслед за возвращением оптимизма на зарубежные площадки и позитивными для рисковых активов и золота итогами заседания ФРС. Регулятор заметно смягчил политику и при этом также ожидает стабильного состояния национальной экономики, что при прочих равных может обеспечить дальнейшие покупки американских акций, а за ними — и сырьевых товаров. На протяжении нескольких сессий после столь важных решений рынки могут демонстрировать повышенную волатильность, что уже можно было наблюдать на вчерашних торгах, после чего покажут более взвешенную оценку событий. В РФ в четверг последний день с дивидендами можно будет купить акции Яндекса, ФосАгро и Диасофта, которые дают достаточно скромную доходность ниже 2,5%. Акционеры Татнефти, в то же время, определятся с полугодовыми дивидендами с доходностью около 6%.