ФРС заложила фундамент для роста рисковых активов и золота

ФРС по итогам очередного заседания сократила процентную ставку на 50 базисных пунктов, при этом снижение произошло впервые за 4 года.
Глава регулятора Пауэлл отметил общую силу американской экономики, некоторое охлаждение рынка труда и уменьшение рисков роста инфляции. ФРС сократила прогноз по инфляции в текущем году до 2,3% с 2,6%, а в 2025 году — до 2,1% с 2,3% и теперь ожидает процентную ставку в конце текущего года на уровне 4,4% (ранее 5,1%), а в конце 2025 года — 3,4% (ранее 4,1%). Экономика США в 2024 году, по ожиданиям ФРС, расширится на 2% против предыдущей оценки 2,1%. Таким образом, прогнозы регулятора в целом можно назвать бычьими для акций.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром растут примерно на 1%, демонстрируя готовность к развитию ралли после позитивных итогов заседания ФРС. Американские акции в целом не выглядят перекупленными ни в краткосрочном, ни в среднесрочном периоде, в связи с чем вполне могут в ближайшие недели продолжать рост.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне потеряли 0,8% и 1,1% соответственно, отступив от района сопротивлений 2800 пунктов и 965 пунктов в рамках коррекции. Покупатели взяли паузу перед возможным пересмотром в том числе среднесрочных позиций, но не исключено, что вскоре вернутся к укреплению своих позиций.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов потерял 0,9%, достигнув 12,99 ₽ и ранее обновив очередной минимум с апреля текущего года 13,00 ₽ Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 91,67 ₽ и 102,03 ₽ соответственно (против 91,42 ₽ и 101,50 ₽ днем ранее), вновь отразив более низкий курс рубля. Общая слабость российской валюты в последние сессии с фундаментальной точки зрения обеспечена более низкими ценами на нефть, а в случае с юанем — также резким удорожанием стоимости юаневой ликвидности.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться вернуться к повышению вслед за возвращением оптимизма на зарубежные площадки и позитивными для рисковых активов и золота итогами заседания ФРС. Регулятор заметно смягчил политику и при этом также ожидает стабильного состояния национальной экономики, что при прочих равных может обеспечить дальнейшие покупки американских акций, а за ними — и сырьевых товаров. На протяжении нескольких сессий после столь важных решений рынки могут демонстрировать повышенную волатильность, что уже можно было наблюдать на вчерашних торгах, после чего покажут более взвешенную оценку событий. В РФ в четверг последний день с дивидендами можно будет купить акции Яндекса, ФосАгро и Диасофта, которые дают достаточно скромную доходность ниже 2,5%. Акционеры Татнефти, в то же время, определятся с полугодовыми дивидендами с доходностью около 6%.
События дня:
- решение Банка Англии по процентной ставке (14.00 мск)
- недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
- индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в сентябре (15.30 мск)
- продажи домов на вторичном рынке США в августе (17.00 мск)
- акционеры Татнефти обсудят дивиденды за 1-е полугодие 2024 г
- акции Яндекса, ФосАгро и Диасофта последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 г
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