Эксперты рассказали, кто сегодня берет ипотеку под 20%

По данным госкомпании «Дом.РФ», среднерыночные ставки по ипотеке в настоящее время составляют 20% и более, являясь, по мнению ряда участников рынка, заградительными.
Покупатели, которые берут ипотеку по рыночным ставкам, в основном приобретают вторичное жилье — на них приходится 75−80% всех сделок, отметила эксперт по ипотечному кредитованию «Инком-Недвижимости» Елена Санникова.
«Ипотеку при текущем уровне ставок берут так называемые “альтернативщики”, то есть люди, которые сначала продают свою жилплощадь, а взамен ее с небольшой доплатой приобретают другую. В таких случаях размер ипотечного плеча минимальный, поэтому даже при высокой ставке ежемесячный платеж получается вполне приемлемым», — рассказала руководитель агентства недвижимости «Pro Обмен» Екатерина Никитина.
Среди заемщиков есть и те покупатели, которые владеют дополнительной недвижимостью и планируют продать ее, тем самым закрыв кредит досрочно, добавил исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.
По словам замгендиректора «Национальной фабрики ипотеки» Игоря Жигунова, еще взять кредит под 20% готовы жители регионов, где цены на жилье относительно невысокие. Для внесения первоначального взноса и погашения кредита они используют материнский капитал, пособия и прочие средства соцподдержки.
«Также это “флипперы”, которые берут убитую квартиру в кредит по ставке даже 20 плюс, делают за два месяца хороший косметический ремонт и продают квартиру на 20% дороже», — подытожил Жигунов.