Эксперты рассказали, кто сегодня берет ипотеку под 20%

«Ипотеку при текущем уровне ставок берут так называемые “альтернативщики”, то есть люди, которые сначала продают свою жилплощадь, а взамен ее с небольшой доплатой приобретают другую. В таких случаях размер ипотечного плеча минимальный, поэтому даже при высокой ставке ежемесячный платеж получается вполне приемлемым», — рассказала руководитель агентства недвижимости «Pro Обмен» Екатерина Никитина.