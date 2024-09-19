Бондаренко: доля женщин в ТЭК России занимает 850 тыс. человек

«В Российской Федерации в сфере энергетики трудятся порядка 835 тыс. женщин. Я напомню, общая численность тех, кто трудится в сфере ТЭК в России, — 2,7 млн человек. А значит, доля женщин составляет от этого числа порядка 31%», — сказала Бондаренко.
По ее словам, доля женщин, занятых в электроэнергетике составляет 32%, в нефтегазовом и нефтехимических секторах — по 31%.
«Наименьшая численность женщин в нашей сфере представлена в угольной промышленности. Это объясняется высоким уровнем опасности производственных объектов и характером тяжелого физического труда. В этом смысле государство скорее бережет здоровье женщин, не позволяя работать на трудных, опасных для здоровья, для будущего материнства работах», — добавила замминистра.
При этом она сообщила, что доля женщин на руководящих позициях в ТЭК занимает 10%.
Популярные женские профессии.
Замминистра энергетики отметила, что сугубо женских профессий в ТЭК нет.
«Есть профессии, на которых занято большее число женщин, чем на других. Это в первую очередь инженеры, химики-технологи, лаборанты химического анализа, операторы, диспетчеры, специалисты по охране труда и экономисты. Это категория, где женщин в ТЭК больше всего», — сказала замминистра. При этом она добавила, что, тем не менее, также можно встретить и женщин-электромонтеров, и машинистов, и даже сварщиц.
«С одной стороны, ТЭК еще, конечно, не приблизился к гендерному паритету. Но, с другой стороны, у женщин сформировалась вполне определенная, четкая профессиональная ниша. В этих профессиях в ТЭКе женщины чувствуют себя прекрасно, уверенно, не чувствуют конкуренции или препятствий со стороны мужчин, чтобы заниматься этой работой. При этом мы думаем, что границы будут расширяться, и женщины пойдут во много большее количество сфер», — резюмировала Бондаренко.
ТАСС — генеральный информационный партнер IV Евразийского женского форума, который проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября. Основная тема форума: «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество». Организаторами выступают Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея государств — участников СНГ.