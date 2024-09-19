Бондаренко: доля женщин в ТЭК России занимает 850 тыс. человек

«Есть профессии, на которых занято большее число женщин, чем на других. Это в первую очередь инженеры, химики-технологи, лаборанты химического анализа, операторы, диспетчеры, специалисты по охране труда и экономисты. Это категория, где женщин в ТЭК больше всего», — сказала замминистра. При этом она добавила, что, тем не менее, также можно встретить и женщин-электромонтеров, и машинистов, и даже сварщиц.