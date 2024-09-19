Американский Forbes заявил о снижении состояния Татьяны Бакальчук почти в два раза

Владислав Бакальчук заявил, что приехал в офис вместе с коллегами для переговоров о ситуации вокруг остановки строительства складов Wildberries принадлежащей Бакальчуку компанией «ВБ Девелопмент» (по данным ЕГРЮЛ, Бакальчуку принадлежит 100% в этом юрлице). Он подчеркнул, что его люди не были вооружены, и возложил ответственность за стрельбу на руководство компании РВБ.