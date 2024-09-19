Американский Forbes заявил о снижении состояния Татьяны Бакальчук почти в два раза

Состояние соосновательницы и гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук сократилось с $7,9 млрд до $4,1 млрд после объединения маркетплейса с оператором наружной рекламы Russ, подсчитал американский Forbes.
Бакальчук в ходе сделки «фактически отдала 35% акций своей компании» стоимостью около $3,4 млрд, пишет Forbes. Ее состояние также уменьшилось из-за падения курса рубля, отмечает издание. Несмотря на это, Бакальчук по-прежнему остается самой богатой женщиной России.
Татьяна Бакальчук в 2024 году заняла 22-е место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes с состоянием $7,4 млрд. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ей принадлежит 99% ООО «Вайлдберриз», гендиректором которого она является.
Wildberries и Russ объявили об объединении в середине июня. 4 июля компании зарегистрировали совместное предприятие — OOO «РВБ». ООО «Вайлдберриз» получило в новой компании 65%, ООО «Стинн» (владелец ООО «Русс Аутдор») — 35%. Гендиректором РВБ стал исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян. Wildberries начала передавать в РВБ свои активы, к августу компании завершили объединение.
Компания Б1 (бывшее российское подразделение Ernst & Young) на фоне объединения оценила стоимость бизнеса группы Russ в 460−500 млрд рублей.
Forbes произвел собственные подсчеты, основываясь на финансовой отчетности оператора рынка наружной рекламы, и получил цифру в 77 млрд рублей.
Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 июля встретился с сооснователем Wildberries Владиславом Бакальчуком. После этого он заявил, что в компании происходит «откровенный и наглый рейдерский захват». С начала июля активы Wildberries «путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor», сказал Кадыров. Сама Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате Wildberries и назвала происходящее «разводом».
30 июля она подтвердила, что подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком. В пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы сообщали, что «предметом заявленного генеральным директором Wildberries иска являются требования, вытекающие из семейных правоотношений».
18 сентября в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным следствия, два человека погибли, семеро, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, пострадали. Следственный комитет возбудил из-за стрельбы уголовное дело.
Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале назвала произошедшее неудавшейся попыткой Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина «захватить офисы Wildberries в Москве». В пресс-службе Wildberries сообщили Forbes, что Бакальчук вместе с охраной попытался незаконно проникнуть в здание.
Владислав Бакальчук заявил, что приехал в офис вместе с коллегами для переговоров о ситуации вокруг остановки строительства складов Wildberries принадлежащей Бакальчуку компанией «ВБ Девелопмент» (по данным ЕГРЮЛ, Бакальчуку принадлежит 100% в этом юрлице). Он подчеркнул, что его люди не были вооружены, и возложил ответственность за стрельбу на руководство компании РВБ.