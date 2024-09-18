Важные заявления Валентины Матвиенко на Евразийском женском форуме

В этом году четвертый Евразийский женский форум побил рекорды по числу участников, собрав представителей из 126 стран и более 20 крупных международных организаций, сказала Матвиенко.
«Индекс женской предпринимательской активности по итогам прошлого года приблизился к 74%, что стало наивысшим показателем за последние 10 лет. Доля женщин среди российских инвесторов за последние 5 лет выросла в 3 раза и сегодня уже достигает более 40%. А количество женщин-экспортеров в несырьевом секторе увеличилось почти на 30%», — подчеркнула политик.
Она добавила, что по итогам трехдневного мероприятия планируется подписание важного документа, отражающего взгляды делегатов на ключевые аспекты международного развития. Он будет направлен в международные организации и правительства множества стран.
Спикер СФ также предложила ввести почетное звание «Посол Евразийского женского форума». Эту награду предполагается вручать наиболее активным участницам мероприятия.
По словам главы Совфеда, для выпускниц программы «Женщина-лидер» власти организуют особый форум, способствующий их дальнейшему взаимодействию и сотрудничеству. Программа достигла международного масштаба, в ее рамках обучение лидерству прошли тысячи женщин из 78 регионов России и 31 страны мира.
Также Матвиенко подчеркнула сложности текущей геополитической обстановки, где традиционное доминирование «золотого миллиарда» уступает место новому многополярному миру. Она считает, что женщины должны играть ключевую роль в формировании более справедливого и гуманного мирового порядка.
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