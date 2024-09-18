Важные заявления Валентины Матвиенко на Евразийском женском форуме

«Индекс женской предпринимательской активности по итогам прошлого года приблизился к 74%, что стало наивысшим показателем за последние 10 лет. Доля женщин среди российских инвесторов за последние 5 лет выросла в 3 раза и сегодня уже достигает более 40%. А количество женщин-экспортеров в несырьевом секторе увеличилось почти на 30%», — подчеркнула политик.