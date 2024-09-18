В РФ продолжаются покупки у локальных минимумов, за рубежом ждут заседания ФРС

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром растут примерно на 0,2%. Рынок сохраняет склонность к повышению и надеется на бычьи итоги заседания ФРС с понижением процентной ставки как минимум на 25 базисных пунктов. Сценарий сокращения ставки на 50 базисных пунктов может быть воспринят инвесторами неоднозначно.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне прибавили 1,1% и 0,8% соответственно, сумев развить рост в конце сессии после неуверенной динамики в течение дня. Индикаторы сохраняют курс на сопротивления 2800 пунктов и 965 пунктов, вскоре за преодолением которых может последовать пересмотр в том числе среднесрочных позиций.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов укрепился на 0,3%, достигнув 12,88 ₽ По ходу сессии рубль опускался до очередного минимума с апреля текущего года 12,96 ₽ с ближайшим сопротивлением 13,02 ₽ Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 91,42 ₽ и 101,50 ₽ соответственно (против 91,14 ₽ и 101,27 ₽ днем ранее), вновь отразив более низкий курс рубля.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить давление со стороны близости важных сопротивлений, а также негативное влияние цен на нефть, которые пока не показывают решительности в развитии роста. Цены на золото при этом вслед за обновлением исторического пика ранее на неделе вернулись немногим ниже 2600 долл/унц, хотя текущее движение скорее проходит в рамках коррекции и может вскоре смениться новой волной роста в случае «голубиных» итогов заседания ФРС. В зарубежных акциях рассчитывают на смягчение тона американского регулятора, при этом сокращение процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов может быть рискованным и усилить беспокойство в отношении национальной экономики. В РФ в среду одобрения промежуточных дивидендов за 2024 год ждут от акционеров банка «Санкт-Петербург» (доходность 7,5%) и Черкизово (3,2%). Российские биржи находятся на грани переоценки в том числе среднесрочных позиций, что во многом можно связать с покупками у локальных минимумов.
События дня:
- выходной день в Гонконге
- окончательный индекс потребительских цен еврозоны в августе (12.00 мск)
- число разрешений на строительство и строительство новых домов США в августе (15.30 мск)
- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
- индекс цен производителей России в августе (19.00 мск)
- решение ФРС по процентным ставкам и экономические прогнозы (21.00 мск)
- пресс-конференция ФРС по итогам заседания (21.30 мск)
- акционеры банка «Санкт-Петербург» и Черкизово обсудят дивиденды за 1-е полугодие 2024 г
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