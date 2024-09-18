В РФ продолжаются покупки у локальных минимумов, за рубежом ждут заседания ФРС

В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить давление со стороны близости важных сопротивлений, а также негативное влияние цен на нефть, которые пока не показывают решительности в развитии роста. Цены на золото при этом вслед за обновлением исторического пика ранее на неделе вернулись немногим ниже 2600 долл/унц, хотя текущее движение скорее проходит в рамках коррекции и может вскоре смениться новой волной роста в случае «голубиных» итогов заседания ФРС. В зарубежных акциях рассчитывают на смягчение тона американского регулятора, при этом сокращение процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов может быть рискованным и усилить беспокойство в отношении национальной экономики. В РФ в среду одобрения промежуточных дивидендов за 2024 год ждут от акционеров банка «Санкт-Петербург» (доходность 7,5%) и Черкизово (3,2%). Российские биржи находятся на грани переоценки в том числе среднесрочных позиций, что во многом можно связать с покупками у локальных минимумов.