Тарифы в гору! ОАО РЖД готовит перевозчикам грузов большую индексацию

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что на самом деле для экспортно ориентированных отраслей способность вынести этот размер индексации прямо зависит от девальвации рубля: если он ослабнет на 10% за полгода, к чему есть все предпосылки, это будет вполне терпимо. Он предполагает, что правительство удовлетворит требования ОАО РЖД, и в этой ситуации экспортеры осознают, что нет смысла в том, чтобы «идти навстречу поезду»: нужно соглашаться, но при этом попытаться выторговать себе условия получше — в плане увеличения объемов вывоза продукции. Грузоотправителям выгоднее более низкая инвестпрограмма ОАО РЖД, поскольку более высокая означает больший объем стройки, говорит господин Бурмистров, а следовательно, меньший объем перевозок. При этом, предупреждает он, то, что терпимо для экспортеров, не обязательно будет терпимо для грузоотправителей, ориентированных на внутренний рынок, и рост тарифов может привести к дальнейшему увеличению оттока внутрироссийских грузов на автомобильный и внутренний водный транспорт.