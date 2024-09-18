Стало известно, в каком возрасте положена пенсия многодетным матерям

Выход на пенсию регулируется Федеральным законом № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». Так, женщинам, родившим и воспитавшим пятерых и более детей, пенсия назначается с 50-ти лет, четырех детей — с 56 лет, трех — с 57 лет.
«Во всех случаях обязательным условием является воспитание детей до 8-летнего возраста, а также наличие 15-летнего страхового стажа, в который наряду с работой включается период ухода за каждым ребенком до полутора лет, но не более шести лет в общей сложности», — говорит эксперт.
Более того, в сумму индивидуальных пенсионных коэффициентов, которая также нужна для возникновения права на пенсию, включается коэффициент 1,8 за каждый полный календарный год ухода за первым ребенком, 3,6 — за вторым ребенком, и 5,4 — за третьим.
Как разъясняет Марина Филиппова, эти коэффициенты распространяются на все случаи ухода за ребенком. Причем начисляются не только матери, но и отцу, и не только многодетным, но и любым родителям.
Для женщин, длительно работавших на Крайнем Севере (12 календарных лет) или в местностях, приравненных к Крайнему Северу (17 лет) и родивших двух и более детей, пенсионный возраст снижен еще больше — до 50 лет.
«При определении права на досрочную страховую пенсию по старости учитываются не только рожденные, но и усыновленные дети, и не учитываются дети, в отношении которых было принято решение о лишении родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление», — рассказала эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».