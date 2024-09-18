Стало известно, в каком возрасте положена пенсия многодетным матерям

«Во всех случаях обязательным условием является воспитание детей до 8-летнего возраста, а также наличие 15-летнего страхового стажа, в который наряду с работой включается период ухода за каждым ребенком до полутора лет, но не более шести лет в общей сложности», — говорит эксперт.