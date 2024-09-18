Список запрещенных для женщин профессий в РФ сократился почти на треть

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Список запрещенных и опасных для женщин профессий в России сократился почти на треть за последние годы, а доля женщин среди работающих россиян с высшим и средним образованием в РФ составляет более 55%. Об этом сообщила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на Евразийском женском форуме.
«За последние годы перечень ранее опасных и от этого недоступных для женщин профессий сократился почти на треть. Сегодня женщины наравне с мужчинами управляют самолетами, общественным транспортом, локомотивами, сложными промышленными установками без какого-либо ущерба своего здоровья», — сказала она на пленарном заседании «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество».
Баталина отметила, что это станет основой для выравнивания оплаты труда женщин и мужчин в сфере экономики. «Занятость женщин в России растет, и среди всех занятых с высшим и средним профессиональным образованием она уже превышает 55%. В таких отраслях как образование, культура, здравоохранение, социальная защита доля женщин составляет до 80%. Ну в целом во всем мире эти отрасли мы называем традиционно женскими», — добавила она.
При этом в РФ в органах судебной власти и прокуратуры женщин также около 80%. По ее данным, более половины выпускников вузов и 57% всех исследователей в стране — это женщины.
«Растет участие женщин в бизнесе и промышленности. Сегодня среди всех предпринимателей страны более 40% — это женщины. Что очень важно — у нас растет доля предпринимательниц до 25 лет. Для многих молодых женщин бизнес становится стартом их успешной деятельности», — уточнила она.
IV Евразийский женский форум (ЕЖФ) проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября. Его основная тема: «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество». Организаторы форума — Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея государств — участников СНГ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.