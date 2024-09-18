Список запрещенных для женщин профессий в РФ сократился почти на треть

Баталина отметила, что это станет основой для выравнивания оплаты труда женщин и мужчин в сфере экономики. «Занятость женщин в России растет, и среди всех занятых с высшим и средним профессиональным образованием она уже превышает 55%. В таких отраслях как образование, культура, здравоохранение, социальная защита доля женщин составляет до 80%. Ну в целом во всем мире эти отрасли мы называем традиционно женскими», — добавила она.