Путин прибыл на Евразийский женский форум

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начал свою рабочую программу в Санкт-Петербурге, прибыв в Таврический дворец, где проходит Евразийский женский форум (ЕЖФ).
Глава государства выступит с обращением к участникам мероприятия, анонсировал ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Путин традиционно выступает перед участницами ЕЖФ.
Тема проходящего в Санкт-Петербурге форума — «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество». В мероприятиях принимают участие, в частности, глава МИД КНДР Цой Сон Хи и экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Всего в более чем ста мероприятиях форума принимают участие представители из нескольких десятков стран.
ТАСС выступает генеральным информационным партнером IV Евразийского женского форума. Организаторы — Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея государств — участников СНГ.
Позднее президент проведет встречу с вновь избранными главами регионов, а также совещание по развитию Вооруженных сил РФ в условиях СВО.