Путин прибыл на Евразийский женский форум

Тема проходящего в Санкт-Петербурге форума — «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество». В мероприятиях принимают участие, в частности, глава МИД КНДР Цой Сон Хи и экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Всего в более чем ста мероприятиях форума принимают участие представители из нескольких десятков стран.