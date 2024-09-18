Путин обратится к участникам Евразийского женского форума в Петербурге

IV Евразийский женский форум открылся в Санкт-Петербурге в среду, его тема — «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество». В более чем ста мероприятиях форума принимают участие представители из нескольких десятков стран. Путин традиционно выступает перед участницами ЕЖФ.