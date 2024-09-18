Путин обратится к участникам Евразийского женского форума в Петербурге

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин работает в среду в Санкт-Петербурге. Глава государства планирует выступить на Евразийском женском форуме (ЕЖФ), рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Президент обратится сегодня к участникам пленарного заседания IV Евразийского женского форума, которое в эти дни проходит в Санкт-Петербурге», — анонсировал представитель Кремля.
IV Евразийский женский форум открылся в Санкт-Петербурге в среду, его тема — «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество». В более чем ста мероприятиях форума принимают участие представители из нескольких десятков стран. Путин традиционно выступает перед участницами ЕЖФ.
ТАСС выступает генеральным информационным партнером IV Евразийского женского форума. Организаторы — Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея государств — участников СНГ.