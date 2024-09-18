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Нефть. Возвращение геополитики, хедж покупателей и планы США

Нефть марки Brent вчера доросла до 20-дневной скользящей средней — района $74. Однако закрепиться на достигнутом уровне она не смогла и откатилась вниз, рассказывает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Технически актив пока выглядит слабо — в ближайшие 1,5 недели вероятно продолжение консолидации в диапазоне $70−74 за баррель. Для возвращения к более высоким значениям необходимо закрепление котировок выше $75 — это зона предыдущей поддержки.

Вчера восстановлению нефти поспособствовали ожидания по первому снижению ставки в США, а также очередной рост напряженности на Ближнем Востоке. При этом негативом выступили данные API о росте запасов нефти США — аналитики, опрошенные СМИ, рассчитывали на очередную неделю снижения.

Сегодня внимание рынка будет приковано к решению ФРС по ставке и официальным данным EIA по запасам нефти в США. Также, судя по сообщениям Reuters, Минэнерго США может заявить о пополнении стратегического резерва.

Новостной фон

∙ Поддерживаемая Ираном «Хезболла» обвиняет Израиль во взрывах пейджеров в Ливане. Глава организации выступит с речью в четверг.

∙ США могут закупить до 6 млн баррелей нефти в стратегический резерв с поставкой в начале 2025 г., сообщают источники Reuters. По их словам, администрация объявит о проведении тендера уже в среду.

∙ Администрация Байдена могла бы воспользоваться периодом низких цен и существенно пополнить стратегический резерв, пишет Bloomberg, но у Минэнерго США на это нет достаточного количества денег.

∙ По данным API, за неделю, закончившуюся 13 сентября, запасы нефти в США выросли на 1,96 млн баррелей — рынок ожидал снижения на 200 тыс. Сегодня официальные данные представит Управление энергетической информации.

∙ Индия готова продолжать закупать российскую нефть, поскольку цены на нее низкие, заявил во вторник министр нефти Хардип Сингх Пури.

∙ Потребители нефти увеличивают длинные позиции в нефтяных деривативах, чтобы застраховаться от роста цен.

Фьючерсы на природный газ консолидируются в диапазоне $2,3−2,4 за MMBtu. Поддержка видится в районе бывшего сопротивления — на уровне $2,273.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».