Нефть. Возвращение геополитики, хедж покупателей и планы США

Технически актив пока выглядит слабо — в ближайшие 1,5 недели вероятно продолжение консолидации в диапазоне $70−74 за баррель. Для возвращения к более высоким значениям необходимо закрепление котировок выше $75 — это зона предыдущей поддержки.
Вчера восстановлению нефти поспособствовали ожидания по первому снижению ставки в США, а также очередной рост напряженности на Ближнем Востоке. При этом негативом выступили данные API о росте запасов нефти США — аналитики, опрошенные СМИ, рассчитывали на очередную неделю снижения.
Новостной фон
∙ Поддерживаемая Ираном «Хезболла» обвиняет Израиль во взрывах пейджеров в Ливане. Глава организации выступит с речью в четверг.
∙ США могут закупить до 6 млн баррелей нефти в стратегический резерв с поставкой в начале 2025 г., сообщают источники Reuters. По их словам, администрация объявит о проведении тендера уже в среду.
∙ Администрация Байдена могла бы воспользоваться периодом низких цен и существенно пополнить стратегический резерв, пишет Bloomberg, но у Минэнерго США на это нет достаточного количества денег.
∙ По данным API, за неделю, закончившуюся 13 сентября, запасы нефти в США выросли на 1,96 млн баррелей — рынок ожидал снижения на 200 тыс. Сегодня официальные данные представит Управление энергетической информации.
∙ Индия готова продолжать закупать российскую нефть, поскольку цены на нее низкие, заявил во вторник министр нефти Хардип Сингх Пури.
∙ Потребители нефти увеличивают длинные позиции в нефтяных деривативах, чтобы застраховаться от роста цен.
Фьючерсы на природный газ консолидируются в диапазоне $2,3−2,4 за MMBtu. Поддержка видится в районе бывшего сопротивления — на уровне $2,273.
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