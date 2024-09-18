Импорт стали и железной руды из Китая живут в параллельных мирах

В августе производство нерафинированной стали снизилось на 6,1% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 77,92 млн тонн. Это самое низкое значение с декабря, оно на 10,4% ниже, чем в августе 2023 года. За первые восемь месяцев года производство стали сократилось на 3,3%, составив 691,41 млн тонн. Снижение связывают с кризисом китайской строительной отрасли.
Низкий спрос и снижение цен продолжают создавать напряжение на рынке. Фьючерсы на стальную арматуру в Шанхае достигли рекордного минимума с мая 2020 года, опустившись до 3032 юаней за тонну в начале сентября. К концу недели произошло небольшое восстановление до 3196 юаней, однако показатели остаются на 26% ниже уровня начала года.
Тем не менее, импорт железной руды остается стабильным. В августе Китай ввез 101,39 млн тонн, что лишь незначительно меньше июльских показателей. Это свидетельствует о сохранении спроса на сырье, несмотря на экономические вызовы в сталелитейном секторе. За восемь месяцев объем импорта железной руды составил 814,95 млн тонн, увеличившись на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Использование железной руды для создания запасов может сохраняться на высоком уровне, с возможными объемами импорта в сентябре около 105 миллионов тонн, по оценкам аналитиков Kpler. Однако риски сокращения импорта в будущем увеличиваются из-за высоких запасов и продолжающегося снижения производства стали.
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