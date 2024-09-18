Импорт стали и железной руды из Китая живут в параллельных мирах

Тем не менее, импорт железной руды остается стабильным. В августе Китай ввез 101,39 млн тонн, что лишь незначительно меньше июльских показателей. Это свидетельствует о сохранении спроса на сырье, несмотря на экономические вызовы в сталелитейном секторе. За восемь месяцев объем импорта железной руды составил 814,95 млн тонн, увеличившись на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.