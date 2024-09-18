Евразийский женский форум. День первый

«Думаю, что сегодня эта цель более чем достижима <…> Но все-таки мы понимаем, что главная наша задача заключается в другом — чтобы как можно больше женщин во всех уголках земного шара были уверены в своем будущем, имели возможность получать образование, растить детей, заботиться о близких, строить карьеру и воплощать в жизнь свои мечты», — сказала председатель Совфеда.