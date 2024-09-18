Евразийский женский форум. День первый

Самым ожидаемым событием форума можно назвать выступление на пленарном заседании президента России Владимира Путина.
Он отметил важность формирования «нового, прогрессивного мирового пространства».
«Авторитет форума неуклонно растет. Ваш голос слышат и с ним считаются правительства разных стран. Ваши рекомендации принимают во внимание крупнейшие международные организации. Повторю, такое участие, активная работа крайне важны для процессов построения многополярного, справедливого и подлинно свободного мира. Все мы разделяем эти идеи и делаем все возможное для формирования нового, прогрессивного мирового пространства», — сказал российский лидер.
Президент добавил, что в российских женщинах раскрывается душа страны, ее красота.
По мнению президента, форум дает возможность рассказать широкой женской аудитории, что Россия открытая и гостеприимная страна, в которой высоко ценится диалог, доверие и дружба.
«Мы с уважением относимся к многообразию и самобытности государств и народа мира», — особо подчеркнул президент.
«В российских женщинах раскрывается душа России, ее красота, притягательность, теплота, милосердие, душевная щедрость», — сказал российский лидер на пленарном заседании Евразийского женского форума.
Многополярный мир и сотрудничество стран в новых условиях
На открытии форума выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она особо подчеркнула сложности текущей геополитической обстановки, где традиционное доминирование «золотого миллиарда» уступает место новому многополярному миру. По мнению политика, женщины должны играть ключевую роль в формировании более справедливого и гуманного мирового порядка.
Кроме того, она анонсировала запуск особого форума для выпускниц программы «Женщина-лидер». Программа достигла международного масштаба, в ее рамках обучение лидерству прошли тысячи женщин из 78 регионов России и 31 страны мира.
«Мы нашли способ, чтобы не потерять никого, и запланировали отдельный специальный форум, который позволит им продолжить общение и развивать сотрудничество», — пояснила парламентарий.
Матвиенко также предложила ввести почетное звание «Посол Евразийского женского форума». Эту награду предполагается вручать наиболее активным участницам мероприятия.
По ее словам, индекс женской предпринимательской активности по итогам 2023 года приблизился к 74%.
«Доля женщин среди российских инвесторов за последние 5 лет выросла в 3 раза и сегодня уже достигает более 40%. А количество женщин-экспортеров в несырьевом секторе увеличилось почти на 30%», — указала политик.
Председатель верхней палаты парламента выразила уверенность в том, что такими темпами воплотится в жизнь «казавшийся когда-то футуристичным и даже фантастическим прогноз», что к 2030 году женщинам будет принадлежать свыше половины мирового богатства.
«Думаю, что сегодня эта цель более чем достижима <…> Но все-таки мы понимаем, что главная наша задача заключается в другом — чтобы как можно больше женщин во всех уголках земного шара были уверены в своем будущем, имели возможность получать образование, растить детей, заботиться о близких, строить карьеру и воплощать в жизнь свои мечты», — сказала председатель Совфеда.
Матвиенко заключила, что по итогам трехдневного мероприятия планируется подписание важного документа, отражающего взгляды делегатов на ключевые аспекты международного развития. Он будет направлен в международные организации и правительства множества стран.
«Зеленая повестка» форума
В рамках форума также выступила Дхаритри Патнаик, главный координатор Республики Индия в «Женской двадцатке».
Она призвала вместо того, чтобы измерять прогресс, который страны делают в сфере снижения климатических изменений, внести идею так называемых «зеленых» ВВП.
«ВВП должен быть следствием экономического роста, который достигается посредством “зеленых” действий, “зеленой” промышленности, применения “зеленых” источников энергии», — сказала эксперт.
Патнаик добавила, что каждая страна уже сейчас применяет инновационные подходы в данной сфере и именно этому направлению необходимо уделить особое внимание. В частности, по ее словам, страны могли бы снизить интенсивность применения ископаемого топлива и углеродных составляющих.
Женщины в медицине
В рамках сессии «Женщины: вместе за здоровое общество. Сотрудничество без границ» выступала Вероника Скворцова, глава Федерального медико-биологического агентства России.
«Не случайно и здравоохранение во многом приобретает женское лицо — в России доля женщин среди врачей составляет около 70%, и среди работников со средним медицинским образованием — почти 95%. Женщины успешно работают по разным направлениям медицинским и разным медицинским специальностям, особенно часто в педиатрии, неонатологии, акушерство-гинекологии, терапии, профилактической, реабилитационной медицине, геронтологии, клинико-диагностическом деле и многих других направлениях», — сказала она.
По словам Скворцовой, женщины стали чаще возглавлять различные проекты и инициативы, касающиеся общественного здоровья, причем как на национальном, так и на региональном и глобальном уровнях.
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