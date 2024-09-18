Адвокат научила, как получить больше выплат при увольнении

Выплаты включают в себя оплату неиспользованного отпуска, начисленную, но не выплаченную заработную плату, компенсации и премии.
По словам юриста, основным правилом получения выплат при увольнении является официальное трудоустройство работника, то есть наличие трудового договора.
«Работа по гражданскому договору, наличие договора услуг с самозанятым не образуют обязательств “работодателя” по начислению каких-либо компенсаций, кроме оплаты за уже выполненные работы или оказанные услуги», — пояснила адвокат.
Принимая решение об увольнении, важно оценить имеющиеся обстоятельства для понимания, «какие из условий увольнения будут наилучшим образом соответствовать вашим интересам».
Во-первых, чем больше средняя зарплата, тем больше размер начисляемых выплат. Таким образом, подавать заявление об увольнении стоит после получения годовой или квартальной премии или начисленной заработной платы.
Во-вторых, начисление компенсации будет выше, если дата увольнения приходится на вторую половину месяца, то есть после 16 числа.
В-третьих, не стоит брать отпуск с последующим увольнением или накануне увольнения, поскольку в таком случае компенсацию начислят в минимальном размере, либо не выплатят вовсе.
Положенный работнику отпуск составляет 28 календарных дней за 1 год работы. Если работник трудоустроен на условиях ненормированного рабочего времени, то дополнительный отпуск составляет не менее 3 календарных дней.
Кроме того, дополнительный отпуск может быть предоставлен в связи с особыми условиями труда или стажем работы. Стоит учесть, что часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.
«Следовательно, отпуск за ненормированный рабочий день может быть заменен денежной компенсацией по заявлению работника, если компенсация была получена ранее, то при увольнении она не будет начисляться», — разъяснила Елена Кудерко.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».