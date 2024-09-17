Власти проработают вопрос об увеличении пособия по уходу за ребенком

Правительство обсуждает возможность увеличения размера пособия по уходу за ребенком до полутора лет, которое выплачивается родителям в декретном отпуске. Поручение «проработать нормативное закрепление» этого вопроса дал глава кабинета Михаил Мишустин по итогам июльской стратегической сессии, посвященной национальному проекту «Семья» (список изданных в августе поручений есть у РБК, подлинность документа подтвердил источник, знакомый с их содержанием). Срок исполнения поручения — 1 января 2025 года.



Рассматривается вариант, когда размер пособия может измениться уже со следующего года — при условии «сбалансированности бюджета Социального фонда России».



РБК направил запросы в Минтруд, Минфин и Соцфонд, которые значатся ответственными исполнителями указанного поручения, а также в аппарат правительства.



Как могут увеличить пособие Увеличение пособия по уходу за ребенком для граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, предлагается провести в два этапа, следует из перечня поручений:



с 2025 года — до 50% от среднего заработка; с 2026 года — до 60% от среднего заработка. На сегодняшний день размер этого пособия рассчитывается как 40% среднего заработка родителя за два предыдущих календарных года. Однако есть верхний предел в рублях: так, в 2024 году выплата не может быть больше 49,1 тыс. руб. Верхняя граница рассчитывается как 40% от предельной суммы доходов, облагаемой взносами на соцстрахование, за два последних года (предельная база по взносам устанавливается постановлениями правительства с ежегодным увеличением на прогнозируемый темп роста средней зарплаты в стране). На максимальный размер пособия в 2024 году может претендовать родитель со средней зарплатой в 2022—2023 годах на уровне 122,9 тыс. руб. и выше. Минимальная выплата рассчитывается как 40% от минимального размера оплаты труда (МРОТ). Отпуск по уходу за ребенком и, соответственно, пособие может оформить любой член семьи (в России декретный отпуск берут около 2% мужчин, заявляли в Соцфонде).



В 2025 году максимальный размер пособия будет доступен родителям со средней зарплатой в 2023—2024 годах от 172,5 тыс. руб. в месяц (исходя из предельной базы для начисления страховых взносов в 2024 году на уровне 2,225 млн руб., в 2023 году — 1,917 млн руб.), следует из расчетов РБК. При сохранении действующего ограничения в 40% они будут получать пособие в максимальном размере 69 тыс. руб. Увеличение планки до 50% в 2025 году позволит нарастить размер максимальной выплаты до 86,2 тыс. руб. Родитель со средней зарплатой предыдущих двух лет, например, в 100 тыс. руб. в месяц будет получать ежемесячное пособие в размере 50 тыс. руб. против прежнего размера 40 тыс., а с зарплатой 50 тыс. руб. — 25 тыс. вместо 20 тыс. руб.



Оценить, как изменится максимальный размер пособия в 2026 году при повышении планки до 60%, пока невозможно, так как на этот период не утвержден размер предельной взносооблагаемой базы.



По данным Росстата за 2023 год, средняя зарплата в России составила 74,8 тыс. руб., а в 2022 году — 65,3 тыс. руб. Это означает, что при выходе среднестатистического работника в декретный отпуск в 2024 году размер пособия по уходу за ребенком для него составит около 30 тыс. руб. в месяц. Зарплату свыше 100 тыс. руб. в месяц получали 17,4% работников организаций без учета малого бизнеса.



При разработке нормативного регулирования для увеличения размера пособия необходимо учитывать «сбалансированность бюджета» Соцфонда, указано в перечне поручений. В 2023 году на его выплату работавшим родителям было направлено 172 млрд руб., средства получили 1,6 млн семей, следует из годового отчета фонда.



Повлияет ли рост пособия на рождаемость Повышение пособия по уходу за ребенком до полутора лет назрело, считает демограф Игорь Ефремов. «Повышение пособия до 60% от заработка для какой-то части семей склонит чашу весов в пользу рождения ребенка. С одной стороны, доля таких семей, вероятно, будет невелика, но с другой — в нынешней ситуации с рождаемостью в России даже скромный рост рождаемости в какой-то небольшой страте имеет значение», — рассуждает он.



При рождении ребенка семья не только теряет доход одного родителя, но также наращивает расходы на дополнительного члена семьи, напоминает Ефремов, поэтому даже 60% от среднего заработка семье скорее будет недостаточно.



Проректор НИУ ВШЭ, директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова называет повышение оплаты отпуска по уходу за ребенком в перспективе до 60% среднего заработка «позитивным сигналом для работников, планирующих рождение детей, поскольку рождение ребенка и сокращение доходов от занятости одного из родителей влечет за собой существенное снижение душевых доходов семьи». Она напоминает, что ежегодно около 1 млн застрахованных работников находятся в оплачиваемом отпуске по беременности и родам, при этом оплата временной нетрудоспособности (больничные) составляет 100−60% от зарплаты в зависимости от стажа.



«Рост до 60% — это прекрасно, но я считаю, что даже больше нужно увеличить», — говорит председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Сергей Рыбальченко. Он предлагает обратить внимание на опыт развитых стран, в частности Норвегии, где существует «гибкий» декретный отпуск и размер выплат зависит от его длительности — если взять более короткий, то компенсируется 100% заработка, если более длинный — то меньше.



«Такая система дает возможность женщинам, в том числе тем, у кого уже состоялась карьера, легче пойти на рождение ребенка. Очень многие работники отягощены, например, ипотекой, и поэтому важно, чтобы из-за рождения ребенка благополучие семьи не снижалось», — говорит Рыбальченко. По его мнению, 100% заработка можно было бы выплачивать первые шесть месяцев.



У семей с доходами выше средних рождению ребенка часто препятствует наличие «потолка» по размеру пособия в рублях, подчеркивает Ефремов. «Эта проблема особенно актуальна для жителей Москвы и других крупнейших городов России, где доходы относительно высокие, а рождаемость низкая. При этом в таких городах (с высокими доходами) с каждым годом концентрируется все большая доля российских женщин детородного возраста, то есть ущерб для рождаемости из-за этой проблемы с годами увеличивается», — отмечает Ефремов.



В России число женщин репродуктивного возраста в ближайшие годы будет снижаться, говорила в мае вице-премьер Татьяна Голикова: «Количество женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, существенно снизилось, тенденция по снижению будет еще достаточно длительное время наблюдаться, хотя возраста 20−29 лет начнут прирастать после 2028 года». Она указала на важность выработки мер, направленных на перелом существующих репродуктивных установок, так как «женщины принимают решение о рождении первого ребенка уже в более позднем возрасте».