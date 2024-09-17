«Вкусно — и точка» готовится выйти на рынки других стран

В конце мая топ-менеджер говорил, что «Вкусно — и точка» в 2024 году планирует открыть 50 новых заведений. «Планы (по открытию в этом году — прим. ТАСС) сохраняются, и сохраняется наша амбиция, что — наверное, не в следующем году, а в начале 2026 года — мы хотим перевалить за 1 тыс. предприятий по всей стране», — сказал Пароев во вторник.