«Вкусно — и точка» готовится выйти на рынки других стран

В конце мая топ-менеджер говорил, что «Вкусно — и точка» в 2024 году планирует открыть 50 новых заведений. «Планы (по открытию в этом году — прим. ТАСС) сохраняются, и сохраняется наша амбиция, что — наверное, не в следующем году, а в начале 2026 года — мы хотим перевалить за 1 тыс. предприятий по всей стране», — сказал Пароев во вторник.
Сейчас «Вкусно — и точка» присутствует в 65 регионах России, сеть насчитывает более 900 предприятий.
Компания также формирует бюджет на 2025 год. «Многое зависит от параметров инвестиционного налогового вычета, от того, как государство будет стимулировать или не будет стимулировать инвестиции в основные производства. Но в целом наша амбиция развиваться — она сохраняется», — указал Пароев.
Кроме того, сеть начала рассматривать возможность выхода в новые страны. «У нас идут определенные подготовительные процессы. Не хотел бы вдаваться в детали, но да, мы четко понимаем, что мы выходим за рубеж. Наверное, когда будем готовы — поделимся информацией», — сообщил Пароев.
О показателях работы сети
Гендиректор «Вкусно — и точка» также отметил, что показатели сети, включая выручку, в этом году выше ожиданий компании.
«Потребители оценивают то, что мы делаем, приходят к нам. Мы видим довольно стабильный прирост и количества гостей, и объема продукции, который мы нашим гостям предоставляем», — сказал Пароев.