Рост рынка акций, бумаги «Магнита» и рубль: дайджест

Индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи в понедельник, 16 сентября, вырос на 2,43%, до 2 744,2 пункта. Индикатор растет вторую сессию подряд и впервые за неделю преодолел отметку 2700 пунктов.
Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся чуть выше — на отметке 2751,39 пункта. Долларовый индекс РТС в понедельник по итогам основной торговой сессии вырос на 2,2%, до 948,5 пункта.
Наибольший рост в составе индекса Мосбиржи по итогам торгов 16 сентября показали акции «Магнита» (+7,23%), МТС (+5,87%), «Селигдара» (+5,32%), «Русгидро» (+4,82%) и «Европлана» (+4,54%). Подешевели две бумаги: расписки Globaltrans (-2,21%) и акции АФК «Система» (-0,3%). Бумаги Globaltrans снижаются на решении совета директоров компании провести делистинг с Мосбиржи.
За последние две торговые сессии индекс Мосбиржи вырос почти на 5%. Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин среди позитивных факторов для российского рынка акций называет локальное ослабление рубля и отскок цен на нефть. При этом он считает неестественно высокими скорость и масштаб восстановления индекса на фоне повышения ключевой ставки до 19%. По мнению Карпунина, рост также поддерживает закрытие коротких позиций, что заметно по повышенным объемам торгов.
«Похоже, что при любом решении ЦБ, даже при повышении ставки до 20%, произошло бы аналогичное движение акций. Исчезла неопределенность, которая для рынка всегда является фактором давления», — говорит Карпунин. Он полагает, что перед заседанием ЦБ инвесторы приостановили покупку бумаг, из-за чего сложился отложенный спрос, который обеспечил импульс роста.
Аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов отмечает, что с технической точки зрения индекс Мосбиржи пробил верхнюю границу нисходящего канала, ближайшей целью для роста выступает теперь отметка 2800 пунктов. «Говорить о развороте рынка пока рано, однако если график закрепится выше уровня 2800 пунктов, вероятность продолжения коррекции значительно снизится», — полагает Иванов.
Возможно, российский рынок переходит к надеждам на скорое завершение цикла ужесточения монетарных условий, говорит аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова. Но, отмечает она, негативный эффект от высоких процентных ставок может проявиться в отчетностях эмитентов за второе полугодие, что особенно актуально для компаний с высокой долговой нагрузкой.
Акции «Магнита»
Акции «Магнита» по итогам торгов в понедельник, 16 сентября, подорожали на 7,23%, до ₽5359,5, показав лучший результат в индексе Мосбиржи.
Аналитики считают, что одним из драйверов роста бумаг стали ожидания промежуточных дивидендов за 2024 год. Ранее компания опубликовала отчетность за полугодие, однако в дивидендной политике не установлен целевой коэффициент выплат. По итогам 2023 года акционеры получили по ₽412,13 на акцию.
В начале сентября в «Т-Инвестициях» прогнозировали, что за первое полугодие «Магнит» может заплатить около ₽300 на акцию, что по текущим ценам дает доходность в 5,6%. Однако некоторые другие аналитики воздержались от оценки потенциального размера дивидендов за полугодие, указывая на рост долговой нагрузки.
Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер отметил, что по инерции акции «Магнита» утром во вторник, 17 сентября, могут пойти выше максимума понедельника на отметке ₽5373. Ориентир для бумаг до конца месяца — ₽5600, что на 4,5% выше текущих значений.
Рубль
По итогам торгов курс юаня на Мосбирже вырос на 1,21%, до ₽12,92. Выше ₽12,9 китайская валюта торговалась впервые с 19 апреля. Сентябрьский фьючерс на доллар вырос на 0,75%, до ₽91 153, что соответствует курсу доллара на уровне ₽91,15. Сентябрьский фьючерс на евро прибавил 1,51%, до ₽101 203, что соответствует курсу доллара на уровне ₽101,2.
«Давление на курс рубля продолжает оказывать сокращение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров из-за ухудшения конъюнктуры мирового рынка сырья. В то же время импорт может восстанавливаться по мере адаптации компаний к новым санкционным условиям, что увеличивает спрос на инвалюту», — отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.
По мнению эксперта «БКС Мир Инвестиций» Михаила Зельцера, прокол отметки ₽12,9 носит символический характер, это можно отнести к биржевой волатильности. Зельцер не ожидает дальнейшего роста курса юаня и считает, что трейдеры могут сыграть на укреплении рубля.
По оценкам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, 17 сентября доллар может проторговаться в диапазоне ₽90−93, евро — в коридоре ₽100−103, юань — ₽12,4−13.
Главный аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Богдан Зварич ожидает, что к концу недели пара юань/рубль может вернуться в диапазон ₽12 — 12,5.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽90,85, продать — по ₽89,85;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽90,97, продать — по ₽90.
Самые дешевые евро:
- Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить евро можно по ₽100,9, продать — по ₽99,9;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽100,9, продать — по ₽100.
Самые дешевые юани:
- Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить юани можно по ₽13,6, продать — по ₽12;
- Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,6, продать — по ₽12,75.
Другие важные события
Россия: РБК проводит форум Capital Markets. Среди участников — зампредседателя Банка России Алексей Заботкин, замминистра финансов Иван Чебесков, директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова.
Китай: биржи закрыты из-за Праздника середины осени.
Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW в сентябре — 12:00 мск.
США: розничные продажи в августе — 15:30 мск.
США: промышленное производство в августе — 16:15 мск.
США: недельные данные по запасам нефти от API — 23:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2744,2 (+2,43%).
Индекс РТС: 948,5 (+2,2%).
S&P 500: 5633,09 (+0,13%).
Dow Jones Industrial Average: 41 622,08 (+0,55).
NASDAQ Composite: 17 592,13 (-0,52%).