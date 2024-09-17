Рост рынка акций, бумаги «Магнита» и рубль: дайджест

За последние две торговые сессии индекс Мосбиржи вырос почти на 5%. Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин среди позитивных факторов для российского рынка акций называет локальное ослабление рубля и отскок цен на нефть. При этом он считает неестественно высокими скорость и масштаб восстановления индекса на фоне повышения ключевой ставки до 19%. По мнению Карпунина, рост также поддерживает закрытие коротких позиций, что заметно по повышенным объемам торгов.