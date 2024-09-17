Нефть. Запасы США, покупки Китая и ожидания по ставке

Рисковые активы, включая нефть, сохраняют позитив на фоне приближающегося заседания ФРС, которое должно состояться уже завтра. Рынок ожидает первого снижения ставки, что в целом позитивно для экономического роста и, как следствие, для сырьевых товаров.
Сегодня в фокусе внимания — прогноз Американского института нефти о недельном изменении запасов в США. Официальные данные будут опубликованы завтра Управлением энергетической информации.
Аналитики, опрошенные Reuters, полагают, что за неделю, закончившуюся 13 сентября, запасы нефти в США сократились примерно на 200 тыс. баррелей.
Новостной фон
∙ США предостерегают Израиль от конфликта с Ливаном.
∙ В августе Китай воспользовался низкими ценами и пополнил запасы нефти на самую большую величину за последние 14 месяцев.
∙ Более 12% добычи нефти и 16% добычи природного газа в Мексиканском заливе все еще приостановлены из-за урагана «Франсин».
∙ Продажи дизельного топлива в Индии в первой половине сентября снизились: на 4% по сравнению с аналогичным периодом августа и на 12,3% год к году. Причина — сезон муссонных дождей, приводящий к наводнениям в некоторых районах страны. Продажи бензина остались на уровне прошлого месяца, однако они на 5,1% меньше, чем годом ранее.
∙ В Ла-Порте, штат Техас, загорелся трубопровод для транспортировки сжиженного природного газа, принадлежащий компании Energy Transfer.
∙ В Нигерии происходит что-то непонятное — цены на бензин растут после начала поставок местного топлива, произведенного на новом НПЗ Данготе.
∙ В Европе крупные НПЗ сокращают объемы переработки нефти. Регион также сталкивается с конкуренцией со стороны нового мегазавода в Нигерии.
Фьючерсы на природный газ продолжают ростовую тенденцию. Вероятно, рынок заранее отыгрывает тот рост цен, который EIA ожидает в конце 2024 — начале 2025 гг.
Котировки довольно легко поднялись выше 200-дневной скользящей средней, которая в целом не является значимым сопротивлением для данного инструмента.
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