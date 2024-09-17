Нефть. Запасы США, покупки Китая и ожидания по ставке

∙ Продажи дизельного топлива в Индии в первой половине сентября снизились: на 4% по сравнению с аналогичным периодом августа и на 12,3% год к году. Причина — сезон муссонных дождей, приводящий к наводнениям в некоторых районах страны. Продажи бензина остались на уровне прошлого месяца, однако они на 5,1% меньше, чем годом ранее.