Что делать, если стало нечем выплачивать кредит

Первый вариант — это кредитные каникулы. Их можно взять один раз и на срок до полугода. Каникулы на ипотеку даются при условии, что это ваша единственная квартира или дом, а размер кредита не превышает 15 млн рублей. Выплаты по кредиту можно отложить в двух случаях: если у вас резко упали доходы — больше чем на 30% по сравнению с предыдущим годом. Или если ваше жилье оказалось в зоне чрезвычайной ситуации.