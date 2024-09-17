Что делать, если стало нечем выплачивать кредит

Первым делом нужно немедленно обратиться в банк. Не стоит скрываться и надеяться, что ваш долг простят и забудут. Проценты и штрафы все равно начисляются, долг растет, кредитная история ухудшается. Что же делать?
Вариантов два:
Первый вариант — это кредитные каникулы. Их можно взять один раз и на срок до полугода. Каникулы на ипотеку даются при условии, что это ваша единственная квартира или дом, а размер кредита не превышает 15 млн рублей. Выплаты по кредиту можно отложить в двух случаях: если у вас резко упали доходы — больше чем на 30% по сравнению с предыдущим годом. Или если ваше жилье оказалось в зоне чрезвычайной ситуации.
Еще есть каникулы для мобилизованных. Участникам специальной военной операции и членам их семей разрешается отложить платежи сразу по всем кредитам и займам.
Вариант второй — реструктуризация, то есть изменение графика платежей.
Чаще всего платеж уменьшается за счет увеличения срока кредита — например, с 3 до 5 лет или с 5 до 7 лет.
Можно ли взять новый кредит, чтобы погасить старый? Можно, но в большинстве случаев это неудачное решение. Вы уже задолжали одному банку, и кредит в другом вам могут не одобрить, либо дадут, но под более высокий процент. Кроме того, новые кредиты для оплаты старых — это путь в долговую яму.
Как показывает практика, чаще всего люди не справляются с долгами не по причине экономических катаклизмов, а из-за того, что неправильно оценили свои финансовые возможности.
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