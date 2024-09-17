Ключевая причина: под налог на вклады подпадут доходы по ним от 190 тысяч

Под налог с процентов по вкладам подпадут доходы от них свыше 190 тыс. рублей, выяснили «Известия». Порог повысился из-за увеличения ключевой ставки до 19%. Чтобы получить такой доход, на депозите и накопительных счетах россиянина в сумме должно лежать более 1 млн рублей — однако цифра разнится в зависимости от условий в финансовой организации. Эксперты полагают, что под сбор подпадет не более 5% вкладчиков — порядка 1 млн человек. Всего власти хотят получать от этого около 100 млрд в год. Удастся ли собрать такую сумму, несмотря на увеличение необлагаемой налогом базы, — в материале «Известий».