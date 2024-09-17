Ключевая причина: под налог на вклады подпадут доходы по ним от 190 тысяч

Под налог с процентов по вкладам подпадут доходы от них свыше 190 тыс. рублей, выяснили «Известия». Порог повысился из-за увеличения ключевой ставки до 19%. Чтобы получить такой доход, на депозите и накопительных счетах россиянина в сумме должно лежать более 1 млн рублей — однако цифра разнится в зависимости от условий в финансовой организации. Эксперты полагают, что под сбор подпадет не более 5% вкладчиков — порядка 1 млн человек. Всего власти хотят получать от этого около 100 млрд в год. Удастся ли собрать такую сумму, несмотря на увеличение необлагаемой налогом базы, — в материале «Известий».
Кто заплатит налог с процентов по вкладам в 2024 году
Из-за повышения ставки ЦБ с 18 до 19% на заседании 13 сентября изменилась необлагаемая база для плательщиков налога с процентов по вкладам. Она рассчитывается как 1 млн рублей, умноженный на максимальное значение ключевой на первое число каждого месяца в отчетном году.
Таким образом, доход, с которого не нужно заплатить налог в 2024-м, равен 190 тыс. рублей. Эта цифра будет актуальной, если ключевую до конца года не повысят — а ЦБ в своем пятничном релизе допустил возможность ее увеличения уже в октябре.
Налог по итогам начислений процентов на вклады в 2024 году рассчитывается по ставке НДФЛ в 13% (если доходы окажутся более 5 млн рублей — 15%). Заплатить его надо будет до 1 декабря 2026 года.
Пассивный доход от депозита зависит от того, под какой процент были вложены деньги. В налоговую базу также включаются поступления от накопительных счетов, где уровень ставок традиционно ниже срочных вкладов, отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.
Как ранее сообщал ЦБ, в первой декаде сентября 2024 года максимальная процентная ставка по вкладам в рублях составила 17,6%. Однако в начале года она была ниже (14,7%), поскольку и ключевая находилась на уровне 16%.
Если брать среднюю за год ставку в 15%, то для получения дохода в 190 тыс. рублей у человека на вкладе должно лежать 1,26 млн рублей. Однако условия в кредитных организациях могут быть разные.
Чтобы попасть под сбор в 2024 году, в банке у человека должна находиться сумма, составляющая в совокупности не менее 1 млн рублей — по депозитам и накопительным счетам, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
— Предположим, что процентный доход за 2024 год составил 200 тыс. рублей. Значит, заплатить НДФЛ в размере 13% человеку придется только с суммы превышения необлагаемой базы — с 10 тыс. рублей. То есть всего 1300 рублей, — привела она пример расчета.
Человеку нужно учитывать, когда именно банк начисляет ему проценты, добавил Дмитрий Грицкевич из ПСБ.
— Например, если вклад был открыт год назад по ставке 10%, а в сентябре 2024-го он будет пролонгирован под 19%, то фактически в этом налоговом периоде были получены только проценты по депозиту со ставкой 10%. Остальные же выплаты от банка человек получит уже в следующем году. При необлагаемой базе в 190 тыс. рублей размер такого депозита может быть до 1,9 млн рублей, — пояснил эксперт.
Финальную сумму ФНС рассчитает самостоятельно и направит уведомление вкладчикам.
Проценты по вкладам
С учетом того что средний размер депозитов россиян на 1 июля 2024-го составил лишь 338 тыс. рублей, число плательщиков будет небольшим, отметил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.
По оценкам Freedom Finance Global, сбор может затронуть лишь 3−5% вкладчиков. Официальной статистики о том, сколько всего граждан имеют сберегательные продукты, нет. Согласно опросу ВЦИОМ, банковский депозит имеет практически каждый третий россиянин (30%).
В итоге около 1,5−2 млн граждан будут обязаны уплатить налог на проценты по своим депозитам, оценил член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете Госдумы по экономической политике Валерий Тумин.
Депозиты — традиционно один из самых доступных и консервативных инструментов сбережений, отметил Дмитрий Грицкевич из ПСБ. Средние ставки по ним обычно несколько ниже уровня ключевой. Однако в сегодняшних условиях, когда сохраняются ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, можно найти промовклады с процентами на уровне ставки ЦБ и выше, отметил эксперт.
Депозиты также привлекают инвесторов с фондового рынка. Это косвенно подтверждается тем, что акции падают — индекс Мосбиржи опустился до 2700 пунктов, хотя еще в июле он был на уровне 3200 пунктов. Людям выгоднее положить средства под фиксированный высокий процент в банк, чем хранить их в акциях, подверженных рыночным рискам.
— По облигациям надежных эмитентов доходность может быть несколько выше. Однако их покупка из-за наличия рыночного и кредитного риска может подойти не всем инвесторам, — пояснил Дмитрий Грицкевич.
Сейчас вклады выглядят привлекательно, согласна эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Эксперты уверены, что депозиты будут оставаться наиболее подходящим вариантом сбережения средств для подавляющего большинства россиян.
Сколько власти хотят получить с налога на проценты по вкладам
В бюджете за три года заложены поступления в размере 312 млрд рублей от налога на проценты по вкладам (в 2024-м — 101 млрд, в 2025-м — 104 млрд, а в 2026-м — 107 млрд рублей), следует из бюджета. «Известия» направили запрос в Минфин о том, есть ли риск недопоступлений в казну по этой статье из-за того, что необлагаемая сбором база увеличилась до 190 тыс. на гражданина.
Не факт, что поступления в бюджет уменьшатся, отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
— Многое зависит от того, сколько окажется вкладчиков, у которых на счетах в 2024-м было не менее 1 млн рублей. Есть большая вероятность, что в этом году их число увеличится, поскольку выросли реальные доходы населения. Значит, казна в 2025 году может выиграть, а не проиграть, — допустила она.
Растет как число желающих открыть вклад, так и суммы на депозитах, поэтому оценки в 104 млрд рублей дохода в казну не кажутся фантастическими, согласен руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. По данным Агентства по страхованию вкладов, общий объем депозитов россиян составляет 67,9 трлн рублей — за полгода они приросли на 13%.
Денежная масса в стране увеличилась, следовательно, и налоги с процентов по новым крупным вкладам также возрастут, считает Валерий Тумин.
Ранее директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская в интервью «Известиям» заявила, что оценка доходов бюджета от налогов с процентов по вкладам — порядка 100 млрд рублей — «адекватна и достаточно реалистична».