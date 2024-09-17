Эксперты выяснили, как долго россияне копят на первоначальный взнос по ипотеке

Половина респондентов не готова отдавать на ипотечные платежи более 50 тыс. рублей в месяц. Почти каждый четвертый считает оптимальной ежемесячную сумму в 60−80 тыс. рублей. В это же время треть респондентов планирует рассчитаться за квартиру в два раза быстрее — если чаще всего (46% случаев) ипотека оформляется на срок до 30 лет, то треть россиян надеется закрыть ее не больше, чем за 15 лет.