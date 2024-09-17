Эксперты выяснили, как долго россияне копят на первоначальный взнос по ипотеке

Согласно данным исследования, треть россиян откладывают 20−30% от заработной платы ежемесячно для накопления первоначального взноса. Собрать необходимую сумму им удается примерно за один-три года — так ответили 60% опрошенных. Чтобы ускорить этот процесс, каждый пятый россиянин готов отказаться от импульсивных покупок, 18% станут экономить и искать источники пассивного дохода, еще 18% не будут сокращать расходы, но планируют поменять работу на более высокооплачиваемую.
При этом опыт приобретения жилья имеют 60% респондентов. Покупку первой квартиры планируют 36% опрошенных. Большинство участников опроса (70%) предпочитают жилье в новостройках, а не на вторичном рынке.
«Самым распространенным способом приобретения жилья стала ипотека: 60% опрошенных воспользовались льготными программами, в том числе по сниженной ставке от застройщика или банка», — отмечают авторы исследования. Абсолютное большинство опрошенных в качестве основного источника дохода отметили зарплату, но многие прибегали и к дополнительным средствам: для трети респондентов это были деньги с продажи имущества, четверть опрошенных использовали инвестиции, а каждый шестой — материнский капитал.
Половина респондентов не готова отдавать на ипотечные платежи более 50 тыс. рублей в месяц. Почти каждый четвертый считает оптимальной ежемесячную сумму в 60−80 тыс. рублей. В это же время треть респондентов планирует рассчитаться за квартиру в два раза быстрее — если чаще всего (46% случаев) ипотека оформляется на срок до 30 лет, то треть россиян надеется закрыть ее не больше, чем за 15 лет.
В опросе приняли участие пользователи финансового маркетплейса по всей России в возрасте от 18 до 70 лет, всего было обработано более 2,5 тыс. анкет.