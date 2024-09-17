ЦБ может ввести период охлаждения в программе долгосрочных сбережений

«Для ПДС нам очень нужно, чтобы расторжение договора в период охлаждения не влекло за собой утрату права на софинансирование. Сейчас, к сожалению, прописано именно так. Этот момент не был учтен, поэтому надо эту историю еще отработать. В основном в мире в районе 30 дней дается на долгосрочные инструменты. Думаю, что мы тоже приблизительно будем туда же мигрировать», — сказала представитель ЦБ в кулуарах форума РБК Capital Markets.