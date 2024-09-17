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ЦБ может ввести период охлаждения в программе долгосрочных сбережений

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Банк России планирует ввести период охлаждения для договоров программы долгосрочных сбережений (ПДС), сообщила журналистам директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова. Такой период может составить 30 дней.

Источник: Агентство «Москва»

«Для ПДС нам очень нужно, чтобы расторжение договора в период охлаждения не влекло за собой утрату права на софинансирование. Сейчас, к сожалению, прописано именно так. Этот момент не был учтен, поэтому надо эту историю еще отработать. В основном в мире в районе 30 дней дается на долгосрочные инструменты. Думаю, что мы тоже приблизительно будем туда же мигрировать», — сказала представитель ЦБ в кулуарах форума РБК Capital Markets.

По мнению Шишлянниковой, период охлаждения необходим в случае, если заключивший договор клиент передумает.

Программа долгосрочных сбережений заработала в России с 1 января 2024 года. Это добровольный накопительно-сберегательный продукт для граждан с участием государства, который предполагает их активное самостоятельное участие в накоплении капитала на пенсию.