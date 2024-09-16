В ЦБ сообщили о рисках использования криптовалют в расчетах вместо нацвалют

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Распространение цифровых денежных суррогатов в мире, таких как криптовалюты и стейблкойны, несет риск развитию финансового рынка в России. Это следует из опубликованного на сайте Банка России документа.
«При отсутствии глобального регулирования могут усилиться тенденции использования денежных суррогатов в расчетах вместо национальных валют. Меры, принимаемые отдельными странами, могут быть недостаточными для ограничения этих рисков в рамках национальных экономик ввиду трансграничной и экстерриториальной природы современных денежных суррогатов», — считает регулятор.
Значимые риски для развития российского финансового рынка на трехлетнем горизонте несет и геополитическая ситуация. «В случае усиления санкционного давления это может создавать дополнительные ограничения для российской экономики и финансового рынка, а также осложнять взаимодействие с дружественными странами», — указывают в ЦБ.
Продолжающийся процесс постепенной трансформации порядка и связей между странами, сформировавшихся за предыдущие 30−40 лет (деглобализация) также несет риски системного и макроэкономического характера. «Эпоха глобализации, построенная на разделении труда и широкой кооперации, сменяется периодом, в котором страны все в большей степени фокусируются на вопросах соперничества и ограничения доступа конкурентов к своей экономике и технологиям. Вместо единого взаимосвязанного пространства появляются региональные блоки, мир становится все более фрагментированным. Эти процессы негативно влияют на мировую торговлю, существенно ограничивая ее рост», — отметили в ЦБ.
Нерешенными остаются и проблемы, накопленные за время постпандемического восстановления. Так, инфляция в мире все еще выше целевых уровней в большинстве экономик, что говорит о неопределенности относительно будущей траектории ставок, а также времени, которое необходимо для полного проявления воздействия всех эффектов на экономику. Это говорит о том, что развитие масштабного финансового кризиса нельзя исключать. В таком случае может произойти снижение экономической активности в странах — торговых партнерах России. Падение цен на мировых товарных рынках отразится в ослаблении внешнего спроса и снизит доходы РФ от экспорта, считают в ЦБ.
Внутренние макроэкономические риски
Среди прочего регулятор выделил и внутренние макроэкономические риски. Так, чрезмерный рост кредитов частному сектору в период экономического бума способен создавать угрозу как для ценовой, так и для финансовой стабильности, в том числе через влияние на рост цен финансовых и реальных активов. Падение цен в период экономического спада может усугубить негативные последствия для финансового рынка и экономики в целом. Макроэкономические риски также могут усиливаться вследствие значительного структурного дефицита бюджетной системы, несоразмерного государственного долга, высокой чувствительности экономики и бюджета к внешнеэкономической конъюнктуре.
Кроме того, источником рисков для развития финансового рынка может быть продолжительное сохранение тех мер, которые были введены в качестве антикризисных в 2022 году, в том числе в части ограниченного раскрытия информации. Закрытие компаниями информации ограничивает возможности акционеров и инвесторов по качественной оценке компаний при вложении средств в инструменты рынка капитала и управлению инвестициями, считает регулятор.
Не менее важную роль играет защита прав акционеров, в том числе миноритарных акционеров, — законных приобретателей акций на организованных торгах. «Риски ущемления прав акционеров не только существенно снижают доверие граждан к рынку капитала, но и могут привести к потере доверия», — считает Банк России.