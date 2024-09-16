В ЦБ сообщили о рисках использования криптовалют в расчетах вместо нацвалют

Нерешенными остаются и проблемы, накопленные за время постпандемического восстановления. Так, инфляция в мире все еще выше целевых уровней в большинстве экономик, что говорит о неопределенности относительно будущей траектории ставок, а также времени, которое необходимо для полного проявления воздействия всех эффектов на экономику. Это говорит о том, что развитие масштабного финансового кризиса нельзя исключать. В таком случае может произойти снижение экономической активности в странах — торговых партнерах России. Падение цен на мировых товарных рынках отразится в ослаблении внешнего спроса и снизит доходы РФ от экспорта, считают в ЦБ.