Правительство утвердило правила передачи остатков средств из маткапитала

Речь идет о средствах маткапитала, оставшихся на счету после того, как большую их часть потратили на улучшение жилищных условий, образование детей и другие цели. Семьи, которым положена единовременная выплата, получат уведомление от Фонда пенсионного и социального страхования на госуслугах. К уведомлению приложат частично заполненное заявление, которое надо отправить — либо в электронном виде, либо почтовым отправлением. Средства поступят на банковский счет одного из родителей в течение пяти рабочих дней после того, как фонд примет решение о выплате.