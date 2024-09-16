Правительство утвердило правила передачи остатков средств из маткапитала

Речь идет о средствах маткапитала, оставшихся на счету после того, как большую их часть потратили на улучшение жилищных условий, образование детей и другие цели. Семьи, которым положена единовременная выплата, получат уведомление от Фонда пенсионного и социального страхования на госуслугах. К уведомлению приложат частично заполненное заявление, которое надо отправить — либо в электронном виде, либо почтовым отправлением. Средства поступят на банковский счет одного из родителей в течение пяти рабочих дней после того, как фонд примет решение о выплате.
По оценке Минтруда на начало августа, на получение остатка могут претендовать более 730 тыс. российских семей. Законопроект, который позволит выплачивать семьям неистраченные остатки материнского капитала, был одобрен Госдумой в июле, Советом федерации — в августе. В том же месяце его подписал президент Владимир Путин.
Программа маткапитала действует в России с 2007 года. Изначально выплаты получали семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок. С 2020 года маткапитал стали выдавать при рождении первого ребенка. С 1 февраля 2024 года размер выплат составляет 630,4 тыс. руб. на первого ребенка и 833 тыс. руб.— на второго.
О том, на что можно потратить материнский капитал, читайте в материале «Ъ».