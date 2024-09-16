Нефть и газ. Перспективы недели

Новостной фон остается смешанным. С одной стороны, рынок по-прежнему переживает по поводу экономики Китая, с другой — предыдущие сообщения о нормализации ситуации в Ливии оказались ложными.
Основное событие текущей недели — заседание ФРС по ставке. Рынок ожидает снижения на 0,25%. Для сырьевых товаров такое решение будет служить позитивом.
События, которые могут оказать влияние на динамику актива:
16.09, понедельник — выходной день в Китае
17.09, вторник — выходной день в Китае, недельные запасы нефти от API
18.09, среда — решение ФРС по процентной ставке, запасы нефти от EIA
20.09, пятница — решение НБК по базовой кредитной ставке.
Новостной фон
∙ Переговоры под эгидой ООН в Ливии зашли в тупик. Экспорт нефти из страны продолжает сокращаться.
∙ Экономическая статистика Китая опять разочаровывает рынок.
∙ Хедж-фонды нарастили медвежьи позиции, часть из которых уже была закрыта в среду-четверг.
∙ Гаага стала первым городом в мире, запретившим рекламу нефти и авиаперелетов.
∙ Учения ВМС Греции по сдерживанию перевалки российской нефти продлены еще на два месяца.
Фьючерсы на природный газ доросли до 200-дневной скользящей средней на уровне $2,359 и откатились вниз. Однако динамика предыдущих периодов свидетельствует о том, что для этого инструмента указанная классическая скользящая средняя не является рабочим индикатором.
На прошлой неделе актив пробил значимое горизонтальное сопротивление $2,273, и теперь важно произвести ретест этого уровня уже в качестве поддержки.
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