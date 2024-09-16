Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нефть и газ. Перспективы недели

Нефть марки Brent выглядит довольно слабо. На прошлой неделе котировки не смогли совершить более или менее значимый отскок и остались в диапазоне $70−72 за баррель. Рост среды-четверга мог быть также поддержан закрытием коротких позиций, отмечает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Новостной фон остается смешанным. С одной стороны, рынок по-прежнему переживает по поводу экономики Китая, с другой — предыдущие сообщения о нормализации ситуации в Ливии оказались ложными.

Основное событие текущей недели — заседание ФРС по ставке. Рынок ожидает снижения на 0,25%. Для сырьевых товаров такое решение будет служить позитивом.

События, которые могут оказать влияние на динамику актива:

16.09, понедельник — выходной день в Китае

17.09, вторник — выходной день в Китае, недельные запасы нефти от API

18.09, среда — решение ФРС по процентной ставке, запасы нефти от EIA

20.09, пятница — решение НБК по базовой кредитной ставке.

Новостной фон

∙ Переговоры под эгидой ООН в Ливии зашли в тупик. Экспорт нефти из страны продолжает сокращаться.

∙ Экономическая статистика Китая опять разочаровывает рынок.

∙ Хедж-фонды нарастили медвежьи позиции, часть из которых уже была закрыта в среду-четверг.

∙ Гаага стала первым городом в мире, запретившим рекламу нефти и авиаперелетов.

∙ Учения ВМС Греции по сдерживанию перевалки российской нефти продлены еще на два месяца.

Фьючерсы на природный газ доросли до 200-дневной скользящей средней на уровне $2,359 и откатились вниз. Однако динамика предыдущих периодов свидетельствует о том, что для этого инструмента указанная классическая скользящая средняя не является рабочим индикатором.

На прошлой неделе актив пробил значимое горизонтальное сопротивление $2,273, и теперь важно произвести ретест этого уровня уже в качестве поддержки.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».