Нефть и газ. Перспективы недели

Нефть марки Brent выглядит довольно слабо. На прошлой неделе котировки не смогли совершить более или менее значимый отскок и остались в диапазоне $70−72 за баррель. Рост среды-четверга мог быть также поддержан закрытием коротких позиций, отмечает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».