Количество участников российского аналога SWIFT в I полугодии увеличилось до 570

«Ключевую роль в качестве надежного и безопасного канала обмена платежной информацией для банков играет Система передачи финансовых сообщений (СПФС). СПФС стала основным каналом обмена финансовой информацией при проведении внутрироссийских расчетов по корреспондентским счетам. В первом полугодии 2024 года общее количество переданных через СПФС сообщений выросло на 13,2% по сравнению с трафиком аналогичного периода 2023 года. Сохранился большой интерес к СПФС со стороны иностранных участников. На начало июля 2024 года пользователями СПФС являлись 570 организаций», — отмечается в документе.