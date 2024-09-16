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Количество участников российского аналога SWIFT в I полугодии увеличилось до 570

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Количество участников российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) в I полугодии 2024 года увеличилось до 570 организаций, а количество сообщений выросло на 13,2%. Об этом говорится в опубликованном на сайте регулятора документе.

Источник: Freepik

«Ключевую роль в качестве надежного и безопасного канала обмена платежной информацией для банков играет Система передачи финансовых сообщений (СПФС). СПФС стала основным каналом обмена финансовой информацией при проведении внутрироссийских расчетов по корреспондентским счетам. В первом полугодии 2024 года общее количество переданных через СПФС сообщений выросло на 13,2% по сравнению с трафиком аналогичного периода 2023 года. Сохранился большой интерес к СПФС со стороны иностранных участников. На начало июля 2024 года пользователями СПФС являлись 570 организаций», — отмечается в документе.

В июне 2024 года Евросоюз ввел санкции против Системы передачи финансовых сообщений ЦБ, которая может передавать данные в формате SWIFT, однако не зависит от его каналов. В марте 2024 года Банк России опубликовал отчет, в котором говорилось, что по итогам 2023 года СПФС насчитывает 556 участников из 20 стран.