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Как изменятся пенсии военных с 1 октября 2024

С 1 октября запланировано очередное повышение пенсии для военнослужащих. На этот раз вместо запланированных 4,5% повышение составит 5,1%, рассказала доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов Университета «Синергия» Лидия Мазур.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

По ее словам, это относится к расчетам процента от денежного довольствия военнослужащих. То есть, вместо действующего с первого января этого года показателя 85,47%, с первого октября его увеличат до 89,83%, разъяснила эксперт.

При этом на размер военной пенсии оказывают влияние звание, выслуга лет и т. д.

Таким образом, выплаты существенно отличаются между военными пенсионерами. Но если брать средний размер пенсии в 2024 году равный 41000 ₽, то после повышения пенсия составит 43091 рубль, заключила экономист.

Напомним, что об индексации пенси военным пенсионерам на 5,1% впервые сказал министр финансов России Антон Силуанов в мае текущего года. Он добавил, что в этом случае пенсионный коэффициент, который начисляют за время официальной работы, поменяется до 89,83% (вместо прежде озвученных 89,32%).

Повышенную пенсию с 1 октября будут получать:

  • военные пенсионеры, прошедшие службу в Вооруженных силах РФ,
  • приравненные к ним лица.
  • бывшие служащие Росгвардии, МВД, ФСБ, МЧС, ФСИН и других структур.
  • Всего повышение коснется более 2,7 млн человек.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».