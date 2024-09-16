Как изменятся пенсии военных с 1 октября 2024

Напомним, что об индексации пенси военным пенсионерам на 5,1% впервые сказал министр финансов России Антон Силуанов в мае текущего года. Он добавил, что в этом случае пенсионный коэффициент, который начисляют за время официальной работы, поменяется до 89,83% (вместо прежде озвученных 89,32%).