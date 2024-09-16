Как изменятся пенсии военных с 1 октября 2024

По ее словам, это относится к расчетам процента от денежного довольствия военнослужащих. То есть, вместо действующего с первого января этого года показателя 85,47%, с первого октября его увеличат до 89,83%, разъяснила эксперт.
При этом на размер военной пенсии оказывают влияние звание, выслуга лет
Таким образом, выплаты существенно отличаются между военными пенсионерами. Но если брать средний размер пенсии в 2024 году равный 41000 ₽, то после повышения пенсия составит 43091 рубль, заключила экономист.
Напомним, что об индексации пенси военным пенсионерам на 5,1% впервые сказал министр финансов России Антон Силуанов в мае текущего года. Он добавил, что в этом случае пенсионный коэффициент, который начисляют за время официальной работы, поменяется до 89,83% (вместо прежде озвученных 89,32%).
Повышенную пенсию с 1 октября будут получать:
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