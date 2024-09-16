Акционеры «Фосагро» утвердили дивиденды за первое полугодие

«Фосагро» при соотношении чистого долга к EBITDA менее 1х может направить на дивиденды более 75% свободного денежного потока; от 1 до 1,5х — 50−75% свободного денежного потока; свыше 1,5х — менее 50%. При этом минимальный объем дивидендов установлен на уровне 50% от скорректированной чистой прибыли. За 2023 год свободный денежный поток компании составлял 70,2 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль — 104,1 млрд рублей, а соотношение чистого долга к показателю EBITDA на конец года составило 1,2х.