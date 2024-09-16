Акционеры «Фосагро» утвердили дивиденды за первое полугодие

В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов было установлено 22 сентября 2024 года.
Ранее акционеры утвердили дивиденды по итогам 2023 года и I квартала 2024 года в размере 309 рублей на акцию, что соответствовало максимальному уровню, рекомендованному советом директоров.
В первом полугодии компания нарастила чистую прибыль по МСФО на 28,9%, до 53,469 млрд рублей, при этом скорректированная чистая прибыль снизилась на 27,1%, до 40,6 млрд рублей. Свободный денежный поток снизился на 55,7%, до 26,6 млрд рублей, соотношение чистый долг/EBITDA скорректированная — 1,34х.
«Фосагро» при соотношении чистого долга к EBITDA менее 1х может направить на дивиденды более 75% свободного денежного потока; от 1 до 1,5х — 50−75% свободного денежного потока; свыше 1,5х — менее 50%. При этом минимальный объем дивидендов установлен на уровне 50% от скорректированной чистой прибыли. За 2023 год свободный денежный поток компании составлял 70,2 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль — 104,1 млрд рублей, а соотношение чистого долга к показателю EBITDA на конец года составило 1,2х.
Экономическими бенефициарами 43,66% «Фосагро» являются члены семьи Гурьевых. Помимо этого, 4,82% акций напрямую принадлежат Евгении Гурьевой и еще 20,6% — жене ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко — Татьяне Литвиненко, получившей пакет в мае 2022 года.