Эксперт объяснил, кому должны платить за сверхурочную работу

Оплата за такие часы, по словам эксперта, производится не менее чем в полуторном размере за первые два часа и не менее чем в двойном размере за последующие часы. Однако в некоторых случаях оплату могут заменить предоставлением дополнительного времени отдыха (отгула).
Тем не менее, есть категории сотрудников, для которых сверхурочная работа может не оплачиваться, либо условия оплаты могут быть иными.
Руководители организаций и их заместители
Согласно части 2 статьи 104 Трудового кодекса РФ, эти категории работников могут привлекаться к сверхурочной работе без дополнительной оплаты, если это условие прямо предусмотрено их трудовым договором.
Работники, которые трудятся на условиях ненормированного рабочего дня
Для таких работников переработка также не оплачивается. Однако они получают компенсацию в виде дополнительного отпуска продолжительностью не менее трех календарных дней (ст. 101 ТК РФ).
Государственные служащие и военные
В ряде случаев для них действуют отдельные нормативные акты, которые могут предусматривать особые условия для компенсации за сверхурочную работу.
«Также стоит отметить, что привлечение к сверхурочной работе должно быть документально оформлено, а работник должен дать согласие на такую работу, за исключением ряда ситуаций, прописанных в законе, например, при авариях, чрезвычайных ситуациях», — говорит Меркулов.
Кроме того, если работодатель привлекает сотрудников к сверхурочной работе и не оплачивает ее надлежащим образом, это может привести к трудовым спорам и наложению административных штрафов.
В случае массовых нарушений работники могут обратиться в государственную инспекцию труда или в суд для защиты своих прав, заключил юрист.
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