Доллар уже не тот: американской валюте предрекают падение

Ставка ФРС сейчас составляет 5,25−5,5% годовых. Это максимум, достигнутый с 2020 года, когда ставка начала непрерывно повышаться с уровня 0,25%. Регулятор в июле оставил ее неизменной восьмой раз подряд. 18 сентября ФРС примет решение о размере ставки. Согласно фьючерсам на ставку, вероятность ее снижения до 5,00−5,25% выросла почти в 2,5 раза за неделю, до 70%, а до 4,75−5,00% — снизилась в 2,3 раза, до 30%.