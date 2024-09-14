Доллар уже не тот: американской валюте предрекают падение

Биржевые игроки продолжают увеличивать покупки фьючерсов на продажу американской валюты в мире. Хедж-фонды удвоили ставки на снижение доллара к валютам стран G10 за одну неделю — с 9,6 млрд до 18,2 млрд долларов. За год доллар подешевел на 3%.
Так рынок реагирует на планы Федеральной резервной системы (ФРС), играющей роль центробанка США, начать смягчение впервые с 2020 года, когда из-за роста инфляции регулятор начала повышать ставку.
Ставка ФРС сейчас составляет 5,25−5,5% годовых. Это максимум, достигнутый с 2020 года, когда ставка начала непрерывно повышаться с уровня 0,25%. Регулятор в июле оставил ее неизменной восьмой раз подряд. 18 сентября ФРС примет решение о размере ставки. Согласно фьючерсам на ставку, вероятность ее снижения до 5,00−5,25% выросла почти в 2,5 раза за неделю, до 70%, а до 4,75−5,00% — снизилась в 2,3 раза, до 30%.
Доллар или евро
«С одной стороны, действительно, при снижении ставок курс валюты обычно падает, так как замедляется приток в нее спекулятивного финансового капитала», — пояснил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. С другой стороны, на практике индекс доллара может и не снизиться в результате вероятного уменьшения ставки ФРС, так как значительную долю в индексе занимает евро. Европейский ЦБ также снижает свою ставку, а процентный дифференциал при этом сохраняется в пользу доллара.
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ожидает период ослабления доллара.
«В целом мы полагаем, что из-за предстоящего цикла снижения ставки ФРС доллар будет немного слабее в ближайший год-два, чем в предыдущие два года. Однако значительного ослабления доллара на глобальном рынке в ближайшей перспективе мы не ждем», — уточнил он.
Если в предыдущие два года индекс доллара DXY в среднем колебался около 102−105 пунктов, то в ближайшие год-два ожидается значение 97−100 пунктов. «Если смотреть на пару евро-доллар, то ожидаем ослабления доллара с 1,07−1,10 до 1,11−1,15», — уточнил аналитик.
Как пояснил Михаил Васильев, не только ФРС будет снижать ключевую долларовую ставку, но и ЕЦБ. И другие крупные Центробанки (Китай, Англия, Канада) также, вероятно, будут снижать свои процентные ставки. Поэтому дифференциал процентных ставок, который во многом определяет курсы валют, не будет значительно меняться в предстоящие годы. Ставки ФРС выше, например, ставки ЕЦБ.
В пользу доллара могут выступать высокие глобальные геополитические риски (Ближний Восток, украинский конфликт, США-Китай). При усилении глобальной нестабильности инвесторы традиционно убегают в защитный доллар.
«В то же время негативными факторами для доллара выступает быстро растущий американский госдолг и санкционная политика США, которые подрывают доверие к доллару», — предупредил Михаил Васильев.
Аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова напомнила, что доллар с апреля текущего года уже находится в медвежьем тренде, который обеспечивается ожиданиями первого в этом цикле снижения процентных ставок ФРС уже в сентябре.
Для евро против доллара ближайшим важным уровнем является отметка 1,0950 — если она будет пробита вниз, недавний тренд на укрепление евро может быть сломлен в том числе из-за дальнейшего снижения процентных ставок ЕЦБ, а европейская валюта протестирует уровень 1,0900. «Важное среднесрочное сопротивление, в то же время, расположено на 1,1200: стабилизация валютной пары выше будет предвещать новые локальные минимумы доллара», — прогнозирует аналитик.
По мнению ведущего аналитика «Цифра брокер» Наталии Пырьевой, ФРС США может снизить ставку, что, на первый взгляд, может оказать давление на доллар. Тем не менее в европейской экономике дела обстоят далеко не лучшим образом, и реакция ЕЦБ может также выражаться в снижении ставки, что может нивелировать эффект от действий ФРС для доллара США, пояснила она.
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