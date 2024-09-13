Объединенная компания Wildberries и Russ готовит иск к «ВБ девелопмент»

«Мы направили в адрес “ВБ девелопмент” претензию, в которой требуем отчитаться по полученным авансовым платежам. В случае отказа в предоставлении отчетов “ВБ девелопмент” должен вернуть все авансовые платежи в течение 5 рабочих дней. На случай, если требования, изложенные в претензии, не будут удовлетворены в добровольном порядке, мы уже подготовили соответствующие исковые документы для того, чтобы вернуть деньги в компанию», — сказал представитель компании.