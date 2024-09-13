Объединенная компания Wildberries и Russ готовит иск к «ВБ девелопмент»

«Юристы объединенной компании Wildberries и Russ готовят иск к “ВБ девелопмент” на сумму около 27 млрд рублей. Претензии связаны с невыполнением обязательств по более чем 60 договорам. В ходе первичного аудита обязательств “ВБ девелопмент” обнаружена задолженность перед Wildberries по 65 договорам, заключенным в период с 2021 по 2024 год, в размере 26 млрд 987,7 млн рублей», — сообщили в компании.
По данным ЕГРЮЛ, учредителем компании «ВБ девелопмент» является Владислав Бакальчук.
В объединенной компании указали, что со стороны Wildberries все обязательства по указанным договорам выполнены, авансовые платежи «ВБ девелопмент» перечислены. Однако, продолжили в пресс-службе, «ВБ девелопмент» не предоставила никаких документов, подтверждающих оказание услуг и выполнение работ на эту сумму. Договорами предусмотрено предоставление ежемесячных отчетов с подтверждающими документами, при этом ни один из них не был предоставлен.
«Мы направили в адрес “ВБ девелопмент” претензию, в которой требуем отчитаться по полученным авансовым платежам. В случае отказа в предоставлении отчетов “ВБ девелопмент” должен вернуть все авансовые платежи в течение 5 рабочих дней. На случай, если требования, изложенные в претензии, не будут удовлетворены в добровольном порядке, мы уже подготовили соответствующие исковые документы для того, чтобы вернуть деньги в компанию», — сказал представитель компании.
В четверг объединенная компания Wildberries и Russ сообщила, что начала процесс передачи девелоперских проектов, которыми занималась «ВБ девелопмент», своей дочерней компании для сохранения темпов строительства и возведения логистических объектов в срок. Как указывали в компании, планируется перезаключение договоров с субподрядчиками, которые работают на объектах.