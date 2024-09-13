Нефть и газ. Заседание ФРС, отчеты МЭА и EIA

МЭА оставило без изменений свой прогноз роста спроса на 2025 г. — на уровне 950 тыс. б/с. Соответствующий прогноз ОПЕК на следующий год — 1,74 млн б/с. По мнению МЭА, в 2025 г. рынок может оказаться в профиците из-за роста добычи в странах, не входящих в ОПЕК+, и планов по возвращению части поставок на рынок со стороны стран из этой организации. При этом МЭА отмечает продолжающееся сокращение мировых резервов нефти — промышленные запасы ОЭСР опустились ниже среднего значения за последние 5 лет.