Нефть и газ. Заседание ФРС, отчеты МЭА и EIA

Финансовые рынки могут сейчас проявлять оптимизм на фоне ожидания снижения процентных ставок в США. В следующую среду ФРС может принять решение о снижении на 0,25%, таков консенсус рынка. Событие потенциально позитивно для рынка нефти, так как более низкие ставки стимулируют экономический рост и спрос на энергоносители.
Новостной фон
∙ МЭА снизило прогноз роста спроса на нефть в 2024 г. из-за опасений по поводу Китая. Мировой спрос в этом году вырастет на 900 тыс. б/с, что на 7,2% ниже предыдущего прогноза. ОПЕК прогнозирует рост спроса в 2024 г. на уровне 2,03 млн б/с.
МЭА оставило без изменений свой прогноз роста спроса на 2025 г. — на уровне 950 тыс. б/с. Соответствующий прогноз ОПЕК на следующий год — 1,74 млн б/с. По мнению МЭА, в 2025 г. рынок может оказаться в профиците из-за роста добычи в странах, не входящих в ОПЕК+, и планов по возвращению части поставок на рынок со стороны стран из этой организации. При этом МЭА отмечает продолжающееся сокращение мировых резервов нефти — промышленные запасы ОЭСР опустились ниже среднего значения за последние 5 лет.
∙ Нефтеперерабатывающие заводы Луизианы восстанавливаются после урагана Франсин. Нефтяные компании в Мексиканском заливе начинают оценивать потери, понесенные в результате непогоды, и готовятся к возобновлению части добычи.
∙ Индия хочет, чтобы ОПЕК+ увеличила добычу, поскольку спрос на топливо в стране растет, заявил в четверг секретарь Министерства нефти и газа Панкадж Джайн. Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире.
∙ Прогноз ЕЦБ не предвещает существенного падения цен на нефть.
Природный газ
Фьючерсы на природный газ пробили горизонтальную поддержку на уровне $2,273 и даже немного переросли 200-дневную скользящую среднюю. На этой неделе EIA представило свой краткосрочный прогноз по рынку энергоресурсов, в котором спрогнозировало рост спотовой цены Henry Hub до $3,1 за MMBtu в 2025 г.
Вчера EIA также опубликовало еженедельный отчет, описывающий текущую ситуацию на рынке природного газа США.
∙ За неделю, заканчивающуюся 11 сентября, спотовая цена Henry Hub выросла с $2,06 до $2,14 за MMBtu.
∙ Изменения спотовых цен на природный газ были неоднозначными в разных ценовых узлах страны — от роста на 12 центов в FGT Citygate (Флорида) до снижения на $1,07 как в Waha Hub (Западный Техас), так и в Northwest Sumas (на границе Канады и Вашингтона).
∙ Международные фьючерсные цены на природный газ снизились.
∙ Средние поставки природного газа на экспортные терминалы СПГ в США увеличились на 0,1 млрд куб. футов в день с прошлой недели до 13,4 млрд куб. футов в день.
∙ Рабочие запасы природного газа на 10% выше пятилетнего среднего показателя и на 6% выше, чем в прошлом году в это же время.
∙ Средний показатель закачки в хранилище на 23% ниже среднего пятилетнего показателя в сезон пополнения (с апреля по октябрь).
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