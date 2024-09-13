Ключевая ставка ЦБ и взлет цен на золото: дайджест

Но консенсус вышел в ночь на понедельник, а в среду вечером Росстат опубликовал данные по недельной инфляции. С 3 по 9 сентября рост цен составил 0,09% на фоне дефляции неделей ранее на уровне 0,02%. После этого стало звучать все больше мнений о том, что ставка будет повышена на 100 б.п. или даже на 200 б. п.