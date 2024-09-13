Ключевая ставка ЦБ и взлет цен на золото: дайджест

Заседание Банка России по ставке
В пятницу, 13 сентября, совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке. Решение регулятора будет опубликовано в 13:30 мск. В 15:00 мск состоится пресс-конференция по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.
На июльском заседании после семимесячной паузы регулятор принял решение повысить ставку на 200 базисных пунктов — с 16% до 18%.
В начале недели большинство участников консенсус-прогноза РБК — 17 из 30 аналитиков — ожидало сохранения ставки на уровне 18% на сентябрьском заседании. Некоторые эксперты прогнозировали варианты с повышением ставки до 19−20%.
Но консенсус вышел в ночь на понедельник, а в среду вечером Росстат опубликовал данные по недельной инфляции. С 3 по 9 сентября рост цен составил 0,09% на фоне дефляции неделей ранее на уровне 0,02%. После этого стало звучать все больше мнений о том, что ставка будет повышена на 100 б.п. или даже на 200 б. п.
«Решение ЦБ по ставке станет определяющим для среднесрочной динамики финансового рынка. Фактически рынки акций и облигаций встречают вердикт регулятора на своих многолетних минимумах. Напряжение на фоне опасений роста ставки до 20% высокое — отклонение монетарного прогноза от факта может привести к сильной переоценке курсов бумаг», — предупреждают эксперты «БКС Мир инвестиций».
Новый рекорд на рынке золота
Цены на золото взлетели до исторического максимума. Стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) в четверг, 12 сентября, поднималась на 1,5% — до $2588 за унцию. Предыдущий рекорд был установлен в августе 2024 года, когда золото подорожало до $2570,4. С начала года золото подорожало более чем на 20%.
В пятницу, 13 сентября, рост биржевых цен на золото продолжился. Декабрьские фьючерсы на золото на Чикагской товарной бирже поднялись на 0,7% — до $2598 за унцию по состоянию на 08:28 мск.
Рост цен драгоценного металла связан с ожиданием снижения ставок в США, активных покупок со стороны крупнейших центральных банков и повышения интереса к активу-убежищу из-за усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке и в Восточной Европе.
Аналитики ING считают, что рост цен на золото только начинается. Снижение процентной ставки в США должно придать этому новый импульс в сентябре, считают эксперты. Ранее вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Вязовский допускал, что к концу года стоимость драгметалла может достигнуть $3 тыс. за унцию, а в рублях с учетом возможного ослабления национальной валюты — ₽7800 за грамм (рекорд с 2022 года, когда курс доллара в моменте превышал ₽120 за доллар).
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты».
Самые дешевые наличные доллары:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽90,6, продать — по ₽90;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽90,7, продать — по ₽89,47.
Самые дешевые евро:
- Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить евро можно по ₽100,8, продать — по ₽99,9;
- Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить евро можно по ₽100,8, продать — по ₽99,85.
Самые дешевые юани:
- Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить юани можно по ₽13,6, продать — по ₽12;
- Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽13,62, продать — по ₽13,39.
Корпоративные события
Solidcore (Polymetal): финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года.
«ТКС Холдинг», Росбанк: советы директоров компаний рассмотрят вопрос об интеграции в формате присоединения Росбанка в виде филиала Т-Банка.
Последний день покупки акций под дивиденды.
ММЦБ. Дивиденды на каждую акцию — ₽5. Дата выплаты — 30 сентября. Доходность — 3,2%.
Другие важные события
Россия: Росстат опубликует данные о ВВП, второй квартал.
Еврозона: промышленное производство, июль — 12:00 мск.
США: индекс потребительского доверия Университета Мичигана, август — 17:00 мск.
США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2615 (-1,99%).
Индекс РТС: 904,16 (-1,82%).
S&P 500: 5595,80 (+0,75%).
Dow Jones Industrial Average: 41096,77 (+0,58%).
NASDAQ Composite: 17569,68 (+1%).