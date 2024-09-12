Нефть. Китай наращивает импорт

• Импорт сырой нефти в Китай в августе восстановился, достигнув самого высокого уровня за год. Поднебесная в прошлом месяце импортировала 49,1 млн тонн нефти, что эквивалентно 11,56 млн баррелей в сутки. Это самый высокий месячный показатель с августа прошлого года, а также значительный прирост по сравнению с показателем в 9,97 млн ​​б/с, который был зафиксированным в июле (самый слабый месячный результат за последние два года).