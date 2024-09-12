Нефть. Китай наращивает импорт

Поддержку котировкам оказывают данные о непогоде в нефтедобывающем районе США. Также вышли данные китайской таможни о существенном росте импорта нефти в августе — данная информация может несколько смягчить панические ожидания по поводу будущего спроса данной страны на нефть.
Сегодня в фокусе внимания рынка — ежемесячный отчет МЭА. Организация, представляющая интересы потребителей нефти, поделится своим видением рынка на 2025 года. Ранее МЭА заявляло, что запасы будут расти в следующем году, даже если ОПЕК+ отменит запланированное увеличение поставок.
Новостной фон
• Базовая инфляция в США неожиданно выросла в августе на фоне роста цен на жилье и поездки. Это понижает шансы на существенное снижение ставки ФРС на следующей неделе.
• Согласно официальным данным EIA, запасы нефти в США выросли на 0,8 млн баррелей. Прогноз Американского института нефти (API) предполагала их недельное уменьшение на 2,79 млн. Причины — рост импорта нефти, сокращение экспорта, снижение спроса на бензин и дистилляты. Коэффициент загрузки НПЗ снизился на 0,5% до 92,8%. Запасы в Кушинге за неделю сократились на 1,7 млн баррелей, опустившись до самого низкого уровня с начала ноября 2023 г.
• Импорт сырой нефти в Китай в августе восстановился, достигнув самого высокого уровня за год. Поднебесная в прошлом месяце импортировала 49,1 млн тонн нефти, что эквивалентно 11,56 млн баррелей в сутки. Это самый высокий месячный показатель с августа прошлого года, а также значительный прирост по сравнению с показателем в 9,97 млн б/с, который был зафиксированным в июле (самый слабый месячный результат за последние два года).
• Около 39% добычи нефти и 49% добычи природного газа в Мексиканском заливе были остановлены в среду из-за урагана «Франсин». По данным EIA, на долю регулируемой США северной части Мексиканского залива приходится 15% от общего объема добычи сырой нефти в стране и 2% от объема добычи сухого природного газа.
• Великобритания ввела санкции против еще 10 судов из так называемого теневого флота России. В результате общее число подсанкционных судов достигло 25 (теневой флот насчитывает сотни танкеров). По информации Reuters, все 10 танкеров ранее находились под управлением компании из ОАЭ, которая в прошлом году была замечена в связи с Совкомфлотом.
• США ввели санкции против ливанской сети за предполагаемую контрабанду нефти и сжиженного нефтяного газа для «Хезболлы».
• Миссия ОНН в Ливии заявила о достижении прогресса в переговорах между враждующими политическими фракциями. Конфликт возник по вопросу управления местным центральным банком и привел к блокаде поставок нефти из страны.
• Бахрейн продал миноритарный пакет акций ключевого нефтепровода, транспортирующего нефть из Саудовской Аравии, компании BlackRock Inc.
• По данным Argus Media, во вторник цена нефти марки Urals в портах Приморска и Новороссийска во вторник опустилась до $57,44 и $57,79, соответственно.
Фьючерсы на природный газ в очередной раз производят попытку штурма верхнего горизонтального сопротивления на $2,273 и пока откатываются вниз. Поддержка пролегает на уровне $2,175 за MMBtu.
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