Мишустин отметил важность проведения «дачной» и «гаражной» амнистий

«Важнейшая функция [Росреестра] — гарантия прав собственности для каждого человека и, конечно, для бизнеса. Вы должны уделять большое внимание регистрации недвижимости — это квартиры, жилые и садовые дома, бани, гаражи. Для чего, соответственно, реализуются по поручению президента “дачная” и “гаражная” амнистии», — сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что «для людей это очень важно, потому что годами не могли оформить ничего». «Наводится порядок. Стало ясно и понятно, каким образом, по каким нормативным документам оформлять», — заметил премьер.
Мишустин также поднял вопросы газификации садоводческих товариществ, вовлечения в хозяйственный оборот неэффективно используемых земельных участков, ход формирования Национальной системы пространственных данных.