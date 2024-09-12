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Мишустин отметил важность проведения «дачной» и «гаражной» амнистий

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил важность наведения порядка в области регистрации прав на дачи и гаражи. Об этом речь зашла на встрече с главой Росреестра Олегом Скуфинским.

Источник: РИА "Новости"

«Важнейшая функция [Росреестра] — гарантия прав собственности для каждого человека и, конечно, для бизнеса. Вы должны уделять большое внимание регистрации недвижимости — это квартиры, жилые и садовые дома, бани, гаражи. Для чего, соответственно, реализуются по поручению президента “дачная” и “гаражная” амнистии», — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что «для людей это очень важно, потому что годами не могли оформить ничего». «Наводится порядок. Стало ясно и понятно, каким образом, по каким нормативным документам оформлять», — заметил премьер.

Мишустин также поднял вопросы газификации садоводческих товариществ, вовлечения в хозяйственный оборот неэффективно используемых земельных участков, ход формирования Национальной системы пространственных данных.