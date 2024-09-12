Мишустин отметил важность проведения «дачной» и «гаражной» амнистий

«Важнейшая функция [Росреестра] — гарантия прав собственности для каждого человека и, конечно, для бизнеса. Вы должны уделять большое внимание регистрации недвижимости — это квартиры, жилые и садовые дома, бани, гаражи. Для чего, соответственно, реализуются по поручению президента “дачная” и “гаражная” амнистии», — сказал Мишустин.